五一黃金周｜漁護署西貢主要景點執法19次　涉亂拋垃圾及非法露營

一連5日的內地五一黃金周今日結束，漁護署期間在西貢主要郊野和露營地點共有19宗執法個案，包括亂拋垃圾和非法露營等。期間，署方每日都在西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口等熱門地點，部署約120人進行巡邏和宣傳教育。

各露營地點衞生秩序良好

漁護署在社交平台指，黃金周有加派人員日夜巡邏和駐守鹹田灣營地、浪茄灣營地及西灣營地，對違規人士採取執法行動，以及加強宣傳教育露營禮儀與守則。3個營地在5日平均每晚共約有400個帳篷，最高峰為黃金周首日，有1,100個帳蓬，而各露營地點的使用情況、衞生和秩序良好，與預期相若。

同樣吸引內地旅客的西貢東壩，漁護署指黃金周平均每日約有2,900人次到訪，最高峰為首日的5,700人次。當中，首兩日一帶人流非常繁忙，一度實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台及沿途山徑過度擠擁，署方表示，大部分遊客願意配合現場工作人員指示，走近危險範圍或跨越圍欄嘅情況大幅減少。