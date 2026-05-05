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出版：2026-May-05 22:13
更新：2026-May-05 22:13

五一黃金周｜漁護署西貢主要景點執法19次　涉亂拋垃圾及非法露營

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漁護署人員對違規人士執法。(漁護署FB)

漁護署人員對違規人士執法。(漁護署FB)

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一連5日的內地五一黃金周今日結束，漁護署期間在西貢主要郊野和露營地點共有19宗執法個案，包括亂拋垃圾和非法露營等。期間，署方每日都在西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口等熱門地點，部署約120人進行巡邏和宣傳教育。

西貢破邊洲觀景台已加裝額外圍欄，防止遊客走近觀景台以外的危險範圍。(漁護署FB) 漁護署派員駐守熱門營地進行夜間巡邏。(漁護署FB) 漁護署曾在萬宜地質步道—破邊洲段實施人流管制措施。(漁護署FB) 漁護署加強熱門營地的清潔同垃圾處理工作。(漁護署FB) 漁護署人員對違規人士執法。(漁護署FB)

各露營地點衞生秩序良好

漁護署在社交平台指，黃金周有加派人員日夜巡邏和駐守鹹田灣營地、浪茄灣營地及西灣營地，對違規人士採取執法行動，以及加強宣傳教育露營禮儀與守則。3個營地在5日平均每晚共約有400個帳篷，最高峰為黃金周首日，有1,100個帳蓬，而各露營地點的使用情況、衞生和秩序良好，與預期相若。

同樣吸引內地旅客的西貢東壩，漁護署指黃金周平均每日約有2,900人次到訪，最高峰為首日的5,700人次。當中，首兩日一帶人流非常繁忙，一度實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台及沿途山徑過度擠擁，署方表示，大部分遊客願意配合現場工作人員指示，走近危險範圍或跨越圍欄嘅情況大幅減少。

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另外，漁護署分別與世界自然基金會香港分會和香港海洋公園保育基金，到西貢橋咀洲及大嶼山水口展開宣傳教育，合共向遊客發出860次口頭勸喻。署方會參考今次黃金周及以往長假期經驗，檢討長遠管理策略，包括研究引入預約和收費制度。

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