啟德體育園《龍之九子》添龍首騰飛 任哲︰寓意向上飛升展正能量

啟德體育園中央廣場的巨型裝置藝術《龍之九子》近日「進化」，近日「進化」，中間圓形位置新增昂揚龍首，猶如巨龍即將騰飛。內地移居香港、著名雕塑家任哲表示，構思《龍之九子》時，已擬分三個階段創作，體育園開幕時以「龍生九子聚首一堂」為題；趁體育園周年慶，裝置亦踏入第二階段，加入「龍騰飛升」的龍首，寓意向上飛升，展現積極正向能量，盼作品伴隨港人一同成長。
《龍之九子》靈感取材自「龍生九子，各有所好」
《龍之九子》以不鏽鋼精心打造；任哲指，靈感取材自「龍生九子，各有所好」的中國傳統文化意象，形容「透過這九條龍，象徵各種行業的人都聚集在一起，方方面面的優秀的人才團結在一起。」
《龍之九子》也進入第二階段
他續指，配合啟德體育園開幕一周年，《龍之九子》也進入第二階段，進化為「龍騰飛升」的動態設計，加入上揚的龍首，象徵巨龍由水面騰飛而起，而龍角亦加入不同色彩，融入金、木、水、火、土五行元素；寓意視野提升、氣勢綻放，亦象徵啟德由昔日機場蛻變為國際體育及文化娛樂地標，標誌着邁向新時代的重要一步。至於第三階段，已構思是在龍口中加入龍珠。
望年輕人及外國觀眾都能理解其意涵
談到作品展現中國傳統文化，任哲希望年輕人及外國觀眾都能理解其意涵。他形容中西藝術文化的分別如茶與可樂，創作時既要有茶的底蘊，亦要具備可樂般的衝擊力。
啟德體育園海濱設《壯志凌雲》
除《龍之九子》外，任哲亦於啟德體育園海濱創作雕塑《壯志凌雲》，刻畫策騎飛馬的武士凌空躍起，展現追求「更快、更高、更強」的體育精神。啟德體育園設計管理總監李榮昌則表示，園區內設有多件來自本地、內地及海外藝術家的作品，亦包括學生創作，盼市民在體育活動以外，同樣能感受藝術氛圍。