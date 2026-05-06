啟德體育園《龍之九子》添龍首騰飛 任哲︰寓意向上飛升展正能量

啟德體育園中央廣場的巨型裝置藝術《龍之九子》近日「進化」，近日「進化」，中間圓形位置新增昂揚龍首，猶如巨龍即將騰飛。內地移居香港、著名雕塑家任哲表示，構思《龍之九子》時，已擬分三個階段創作，體育園開幕時以「龍生九子聚首一堂」為題；趁體育園周年慶，裝置亦踏入第二階段，加入「龍騰飛升」的龍首，寓意向上飛升，展現積極正向能量，盼作品伴隨港人一同成長。

《龍之九子》靈感取材自「龍生九子，各有所好」

《龍之九子》以不鏽鋼精心打造；任哲指，靈感取材自「龍生九子，各有所好」的中國傳統文化意象，形容「透過這九條龍，象徵各種行業的人都聚集在一起，方方面面的優秀的人才團結在一起。」