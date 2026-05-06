am專訪︱唯一大風車供電廿載 南丫風采發電站完成使命 港燈工程師：總有不捨仍感光榮

風能為潔淨、永續的可再生能源，透過風力發電機將風能轉化為電力。惟在寸金尺土的香港，要維持大風車運作並不容易。無論是選址、運送部件、興建與維護，都需要一班工程團隊在背後付出莫大的努力。港燈的南丫風采發電站是香港第一個大型風力發電站，自2006年在南丫島落成啟用，至今年2月已達到風機發電商在興建風車時提出的20年設計壽命上限，目前已停運，據知會在五一黃金周結束後不久關閉。在風車即將拆卸之前，兩位曾參與該項目不同崗位的工程師接受本報專訪，分享他們與這座風車的故事。

記者：陳穎琳 攝影：吳康琦 港燈工程建設科前高級項目工程師關永勳(Eric)，曾參與南丫風采發電站風機的安裝工程及技術規範編寫工作，亦有參與協助制定拆卸方案。他2004年下半年開始參與發電站的建設工程，當時主要協調風機安裝，監督承建商的預備工作和施工程序，直至風機落成投產。 Eric表示，整個興建風力發電站的過程充滿挑戰。「首先要找合適的選址，除必須有足夠風力資源，亦須克服環境因素、技術條件及運輸限制等。」在考慮不同因素後，團隊最後決定將風機原本的兩段塔杆分為三段，Eric形容「除避免大量砍伐樹木，亦免除高風險的重型運輸，對環境影響減至最低，是一個最可行的方案。」

風機興建具挑戰 曾因不測之風雲推遲開工 Eric又提到，風力發電為了將發電效能最大化，會選址在愈大風愈好的地點，惟「在興建過程中，並非愈大風愈好，因會牽涉到重型吊運，若風力太大，基於安全，便需要暫緩這些重型吊運。」他憶述，當日在興建風機在安裝車葉時候，「因為是一個比較重要的工序，承建商特意安排切燒豬的儀式。」惟當眾人吃完燒豬準備開工之際，天氣卻突然驟變，風速比預期大。「雖然事先已監察了所有天氣預報，但天有不測之風雲，我們只能把安裝車葉的工序推遲一天。」

除了興建工程須花耗心力，對於保養維持工序亦必不可少。自2016年開始參與風力發電機檢查項目的港燈發電科機械維修部工程師陳俊傑(傑斯)，在10年間一直盡心維護，日常遙距監測着風車的運作。他分享道：「我們每半年都需要為風采發電站的風力發電機進行維護和保養，其餘時間則是靠發電機上的200多個感應器遙距控制，並監測它的運作。」

維修須爬15層樓高直梯 工程師：挑戰體能 被問及當中的最大挑戰時，傑斯直言非體能莫屬。「由地面到機艙的高度是大約46米，換算為差不多15層樓的高度。我們要上機艙上工作，須攀爬一條直梯，平均需時約10至15分鐘才可以上到機艙。」傑斯表示，「我記憶中第一次上去風車維修時，感覺是爬了很久，為甚麼這麼久還沒到呢？」到終於上到機艙後更是感覺上面的風景「零舍不同」。「當時周圍欣賞南丫島360度的風景，是第一次看到這樣的景色。」加上風車位置當風，「每次在上面做維修時都會有搖擺的感覺，好像搖著做維修，回到地面也會感覺到有點暈浪一樣」。

根據港燈數據，南丫風采發電站在20年間累計已生產超過1,600萬度電，相等於減少約1,300萬公斤碳排放量。發電站已成為南丫島一個著名、有標誌性的地標，惟到今年2月，風機已達到20年設計壽命上限，大部分專用零件及後備部件亦已相繼停產。Eric表示，「到2020年由於風機已進入設計壽命的尾聲，團隊亦開始積極研究不同的替代方案。我們向不同風機生產商了解其產品特色和要求，但基於環境因素、抗颱風能力及風機尺寸，市面上找不到一套合適在原址替換的風機型號，所以團隊開始研究拆卸方案。」

風機將拆卸 工程師有感已完成使命 Eric直言「知道它(風機)要退役時總有不捨，但是作為一個工程師，我知道它已去到設計壽命的尾聲，能夠讓它在完成使命後有序退役，其實也是一件光榮的事。」傑斯亦慨嘆，「對於風采發電站是很感慨亦欣慰，它能夠在我們的保養、維護中，健康地營運了20年」，更直言香港曾經有過這台風力發電機，亦是一份驕傲。 Eric補充，南丫風采發電站作為一個試點項目，對於探討風力發電在香港的成效，以及應用的可行性已累積一些營運經驗，亦能提升到港人對可再生能源的認識，有感發電站都是完成了團隊推行項目的初心，「縱使我們不知道會否再有另一台風機，會否有另一些風場項目，但我們知道這些當初我們是怎樣克服這些困難的寶貴經驗，都是可以延續下去的。」