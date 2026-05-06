怡斯萊大灣區投資百億 港莞建首SAF產業鏈

本港可持續航空燃料(SAF)生產商怡斯萊將落戶東莞設廠，建立完整的SAF產業鏈，昨與東莞市政府簽署投資意向書。特首李家超形容，這是對接國家「十五五」規劃、響應國家綠色發展戰略具體行動的示範性項目。怡斯萊預期東莞基地每年可生產35萬至45萬噸燃料，未來將於大灣區投資逾100億元。 由中華煤氣孵化創立的可持續燃料生產商怡斯萊，昨在特區政府引導下，與東莞市人民政府簽署投資意向書，計劃在當地設立SAF生產基地。李家超在簽署儀式致辭指，今次兩地政府成功帶領怡斯萊落戶東莞，是特區政府實踐行政主導的示範性成果，亦是兩地在大灣區建設SAF產業鏈的里程碑。

李家傑：榮幸成土生土長綠色獨角獸 李家超指，項目正是本港對接國家「十五五」規劃、響應國家綠色發展戰略具體行動的示範性項目，又稱這是航空業綠色轉型的重要項目、兩地互利共贏的成果，有信心日後進一步提升大灣區綠色產業綜合實力。 中華煤氣主席李家傑稱，怡斯萊是中華煤氣13年前內部啟動的一個孵化項目，至2021年正式獨立營運，隨後獲得國際投資機構青睞及支持，現已成為全球第二大SAF生產商。他表示，十分榮幸能成為一間土生土長的綠色獨角獸，又指在局勢多變的全球環境中，綠色能源及能源自主已成為主旋律。

集團年產能77萬噸SAF 怡斯萊把回收的廢棄食用油，提煉轉化為清潔的航空燃料，由於並非開採化石燃料，過程可減少逾八成碳排放量，飛機毋須改裝引擎亦可使用。怡斯萊在內地及馬來西亞均設廠房，聯席董事長陳英龍透露，集團現時SAF年產能為77萬噸，東莞新工廠料年產約35萬至45萬噸SAF及氫化植物油，未來5至10年會在大灣區投資逾100億元建立生態圈。 另一聯席董事長譚楚翹期望，通過項目推動香港國際機場和大灣區國際機場成為國際航空樞紐、使用SAF的領先基地。