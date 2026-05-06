破針對單幢樓宇大維修工程貪污集團 廉署拘7人 法團主席涉縱容包庇

廉署打擊一個專門針對單幢樓宇大維修工程的貪污集團，拘捕7人，包括業主立案法團主席。涉案承辦商東主涉透過親友暗中持有工程顧問公司，在招標過程隱瞞雙重身份。廉署指，因有業主對招標過程存疑，承辦商最終未能獲取該項價值約2,000萬元的工程合約。
被捕5男2女，年齡介乎37至75歲，包括業主立案法團主席、工程承辦商東主，以及工程顧問公司的董事和聘用的註冊檢驗人員。廉署上周二及三(4月27及28日)採取行動，搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司和工程承辦商的辦公室，以及被捕人士的住所，並檢走相關樓宇維修工程文件和會計紀錄。
案件涉及旺角一座商住大廈價值約2,000萬元的大維修工程，有人向廉署舉報招標過程可能涉及貪污。廉署指，調查發現，被捕承辦商東主涉嫌透過親友暗中持有涉案工程顧問公司，以低價取得顧問合約，並在招標過程中隱瞞雙重身分和利益衝突，意圖誘使法團揀選該承辦商。
該工程顧問公司亦涉無按法團要求，申報與承辦商的利益衝突，而法團主席則懷疑縱容包庇，或涉貪污。不過，因有業主對招標過程存疑，承辦商最終未能取得該大維修合約。
行動中發現該工程顧問公司及承辦商同一手法，企圖以取得位於大坑及深水埗的樓宇大維修項目，工程正在招標，合約共約600萬元。廉署指，行動已成功堵截有關非法行為，亦已提醒相關業主代表，判授合約時要留意貪污風險，並不排除再有進一步執法行動。
此外，廉署亦揭發，被捕註冊檢驗人員正職從事金融業，懷疑她未有根據建築物條例履行檢驗職責，而簽署建築物檢驗報告。廉署已將相關建築物檢驗資料轉介屋宇署跟進。