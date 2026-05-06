破針對單幢樓宇大維修工程貪污集團 廉署拘7人 法團主席涉縱容包庇

廉署打擊一個專門針對單幢樓宇大維修工程的貪污集團，拘捕7人，包括業主立案法團主席。涉案承辦商東主涉透過親友暗中持有工程顧問公司，在招標過程隱瞞雙重身份。廉署指，因有業主對招標過程存疑，承辦商最終未能獲取該項價值約2,000萬元的工程合約。

被捕5男2女，年齡介乎37至75歲，包括業主立案法團主席、工程承辦商東主，以及工程顧問公司的董事和聘用的註冊檢驗人員。廉署上周二及三(4月27及28日)採取行動，搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司和工程承辦商的辦公室，以及被捕人士的住所，並檢走相關樓宇維修工程文件和會計紀錄。