第二屆「香港非遺月」月底起舉行 8區精華遊蹤探看傳統技藝

第二屆「香港非遺月」將於本月底起舉行，為期一個月，今年續以「香港處處有非遺」為主題，舉辦多場非遺表演、設非遺推廣攤位，今年亦續有「非遺精華遊蹤」考察活動，行走9條特色主題路線，讓市民和旅客深入了解區內的非遺傳統技藝。此外，計劃於6月中下旬每晚在香港太空館外牆進行舉行以馬為主題的光影表演。
康文署主辦，非遺辦籌劃的「香港非遺月2026」將於5月30日至6月30日，在全港各地舉辦超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，涵蓋逾100個非遺項目。頭炮的是5月30及31日在尖沙咀香港文化中心露天廣場舉行的香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華，除廣東音樂、女子舞獅、兒童/青年粵劇表演，亦有皮影戲角色示範及體驗、舞獅互動體驗、粵劇戲服體驗與快閃表演、舞貔貅、海陸豐/鶴佬舞麒麟等互動攤位。
至於去年大受歡迎的「非遺精華遊蹤」考察活動，今年亦繼續舉辦，精選8個地區，包括灣仔(兩條路線)、離島、九龍城、葵青、北區、西貢、深水埗和油尖旺區，共設9條特色主題路線，由非遺工作者親述其技藝和故事，如深水埗區的古琴藝術(斲琴技藝)、九龍城區的潮州滷水食品製作技藝等。活動於5月15日起接受報名，詳情稍後公布。
非遺辦將於6月13及14日，在荃灣三棟屋博物館的香港非遺中心舉行「非遺慶喜‧三棟屋多元同樂日」設表演、互動活動/體驗式攤位。油街實現於6月20及21日的「非遺食堂」嘉年華，則有蛋撻、茶樓點心和月餅等非遺飲食製作技藝的示範和工作坊。香港國際機場會在整個6月設置非遺展示。
太空館外牆6月中下旬有光影表演
6月中下旬於香港太空館外牆舉辦的香港賽馬會呈獻系列：光影表演，以馬為主題，透過多角度的光影演繹，呈現馬在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中所蘊含的非遺內涵。