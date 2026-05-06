第二屆「香港非遺月」月底起舉行 8區精華遊蹤探看傳統技藝

第二屆「香港非遺月」將於本月底起舉行，為期一個月，今年續以「香港處處有非遺」為主題，舉辦多場非遺表演、設非遺推廣攤位，今年亦續有「非遺精華遊蹤」考察活動，行走9條特色主題路線，讓市民和旅客深入了解區內的非遺傳統技藝。此外，計劃於6月中下旬每晚在香港太空館外牆進行舉行以馬為主題的光影表演。

康文署主辦，非遺辦籌劃的「香港非遺月2026」將於5月30日至6月30日，在全港各地舉辦超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，涵蓋逾100個非遺項目。頭炮的是5月30及31日在尖沙咀香港文化中心露天廣場舉行的香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華，除廣東音樂、女子舞獅、兒童/青年粵劇表演，亦有皮影戲角色示範及體驗、舞獅互動體驗、粵劇戲服體驗與快閃表演、舞貔貅、海陸豐/鶴佬舞麒麟等互動攤位。