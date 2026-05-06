涉將軍澳橋底製炸藥 12歲中一男童被捕

警方前日接獲舉報，指有人在社交媒體平台公開發布進行化學實驗的片段，片中人士更聲稱正在製作炸彈，並暗示已成功。東九龍總區重案組接手調查，同日在將軍澳區以「企圖製造炸藥」罪名拘捕一名12歲讀中一男童，涉嫌於周日在將軍澳一處橋底進行相關化學實驗。行動中檢獲電腦、手機、疑是炸藥的白色粉末和防毒面具等。

一名12歲中一男生在將軍澳橋底涉企圖製造炸藥，並將製作過程上載至社交平台，更暗示已成功製作，昨日被警方拘捕。警方指，事件幸未造成任何人命傷亡或財物損毀，否則後果不堪設想。

東九龍總區刑事部重案組署理總督察蔡定光表示，涉案地點位於橋底，並鄰近公眾休憩處及緩跑徑。事件幸未造成任何人命傷亡或財物損毀，惟若化學實驗失控，後果不堪設想。他又指，被捕人未有穿着任何防護裝備，在公眾地方進行化學實驗，是漠視自己及公眾安全。警方爆炸品處理課在現場檢取相關化學物質，會調查男童的動機、是否受人教唆等。

強調互聯網非法外之地

蔡定光補充，製造炸藥不論是否成功，數量及威力大小，均屬嚴重罪行。任何人製造爆炸品，一經定罪最高可判監14年；而企圖導致爆炸、意圖危害生命或財產，最高可判監20年。警方強調，互聯網並非法外之地，警方會持續透過網上及實體巡邏，維護公眾安全。