香港家庭幸福指數6.09分 較兩年前回升 52萬人處「家內孤島」 籲善用AI促進關係

家福會昨公布「香港家庭幸福指數2026」。結果顯示，2026年的家庭幸福指數止跌回升，由2024年的6.06分，升至今年的6.09分，但仍屬「一般」水平。是次亦特別涵蓋了「孤獨」議題，探討家庭幸福與孤獨的關係，並加入AI相關情況。根據調查結果推算，全港約52萬人處於「家內孤島」的自我孤立狀態。家福會建議善用AI促進關係。

調查在今年1月至2月進行，隨機抽樣訪問2,112名18歲或以上與家人同住的香港居民。「香港家庭幸福指數」涵蓋6大範疇，包括「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會連繫」、「社會資源」和「生活平衡」。 調查發現，家庭幸福指數在今年止跌回升，獲得6.09分，較2024年增加0.03分，整體幸福水平與2024年相若，屬於「一般」水平。值得關注的是，上述6大範疇中，「家庭健康」的得分在新冠疫情後明顯下跌，今年得分為6.78分，與2024年比較微升0.04分，仍未顯著回升。家福會高級經理張詠珊表示，家庭健康指的是自己和家人的身體和精神健康，近年港人面對不少精神健康挑戰，年輕人面對的壓力和挑戰較大，故其精神健康相對較弱。

全港每5人有1人感孤獨 此外，調查響應世衛2025年發表的全球報告中，指出「全球每六人中就有一人受孤獨的影響，這對健康和福祉造成重大影響」。調查顯示，19.8%受訪者被界定為感到「孤獨」，即全港每5人就有一人處於孤獨狀態，情況較世衛數字嚴重。 調查又指，孤獨感分數較高者，家庭幸福指數亦較低。結果指出，若每日與家人相處時間由少於一小時增加至兩小時，其家庭幸福指數提高0.26分，孤獨感分數下跌0.62分。此外，每日與家人閒談或傾心事最少15分鐘者，家庭幸福指數顯著提升1.19分，孤獨感分數亦下降0.84分，反映與家人談心能有效提升幸福感，並減少孤獨感。

18至29歲受訪者四成願與AI傾心事 調查又發現，即使與家人同住，23.5%受訪者不願與家人傾訴；近一成人甚至不願與家人、朋友或AI傾訴，推算全港約52萬人處於「家內孤島」的自我孤立狀態。此外，18至29歲年齡組別中，四成受訪者稱願意與AI Chatbot傾訴心事。

現年70歲的月茹育有3名子女，她喜歡學習不同新事物，亦常參加義工活動，惟丈夫卻不支持她參加。直至2008年，她確診癌症，惟感到丈夫未有足夠支持，「化療都是自己去自己返」，最終患上抑鬱。後來，她與丈夫溝通，建立更適合的相處方式。月茹憶述，會著丈夫向她說一些開心說話，亦會各自享受自己的喜好，同時保留相處時間，例如與丈夫共進晚餐。 69歲的曾先生育有兩女兒，其中一名女兒患情緒病，一度未能上學，當時心情猶如「爆咗個核彈」，卻令他回想起以往較少與女兒聊天。其後，他參加了相關支援計劃，學懂與孩子建立信任；亦會與女兒分享影片，並親自下廚，身體力行陪伴在側。

應每日與家人傾談至少15分鐘 孤獨感愈強，幸福指數愈低。家福會建議，應每日與家人相處至少2小時，並傾談至少15分鐘，如觀察到家庭成員有孤獨傾向，應主動關心他們或向專業人士求助。此外，家福會亦建議善用AI有助促進關係，可與人工智能或家人朋友傾訴相處；亦呼籲政府及各界機構推出更多貼近市民需要的服務與培訓，協助不諳使用科技的人士使用AI。