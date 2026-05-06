網上熱話｜天水圍小學辦爆旋陀螺「128人爭霸戰」 網民：我個年代無呢啲野

經典玩具「爆旋陀螺」最近再次掀起熱潮，多區都有大批陀螺愛好者聚集，不分年齡圍着「戰鬥盤」決高下，更帶旺玩具店生意，多款熱門陀螺賣至斷貨。熱潮亦殺入學界，天水圍有小學更舉辦「爆旋陀螺：獅王爭霸戰」，設128名參賽名額供小三至小六學生報名參賽。

位於天水圍天盛苑的獅子會何德心小學發通告，為普及STEAM教育並提升學生對物理力學的興趣，校方將於5月19日下午在有蓋操場舉行「爆旋陀螺一獅王爭霸戰」，對象為三至六年級學生，參賽名額共128人，賽制以二人對戰進行淘汰賽，每位參賽者持一至三個陀螺參賽。活動歡迎學生自備陀螺參賽，家中未有相關器材者可向校方借用。如報名人數超出限額，校方將以抽籤方式處理。

校方又於社交平台介紹，爆旋陀螺不僅是一場熱血對決，更是一場科學奧秘的探索之旅，學生如想在比賽中立於不敗之地，必須掌握物理定律，如慣性定律，例如陀螺重心越穩，旋轉時間越長、角動量中如何利用發射力度轉換為超強持久力、摩擦力與空氣阻力中，零件的形狀如何影響陀螺在競技場上的速度。

消息亦引發網民熱議，有人笑稱「我以前喺呢間小學都冇咁嘅待遇」、「點解人哋學校有咁優質嘅比賽」、「可能呀sir好想玩呢，入到決賽boss就係訓導主任」、「你搞到我想轉校」、「可唔可以比我做翻一日小學生？我個個年代都無呢啲野」、「可能啲老師90、00後，搞返啲細個好想有嘅活動畀而家啲學生」。