陳家珮逆線行駛指虛心接受書面警告　事件至今無再駕駛

新民黨立法會議員陳家珮今年1月在灣仔逆線行駛，立法會監察委員會提交報告，一致認為陳家珮的不當行為未達致嚴重程度，鑒於是初犯，決定對她施加書面警告。陳家珮表示非常虛心接受決定，會繼續努力工作答謝市民。 監委會主席、立法會主席李慧琼及陳家珮一同見記者，李慧琼指已向陳家珮發出書面警告，要求她必須時刻注意個人言行，以符合公眾期望。被問到有網上言論指今次處分太寬鬆，李慧琼表示議員會虛心聆聽市民意見，要求自己做得更好。她強調今次的書面警告非常嚴肅，而整個社會都知道陳家珮收到警告。

陳家珮則多謝大家關心，指非常虛心接受監委會的決定。她承認當時是「貪方便」，對於令大眾失望非常抱歉，她會繼續努力做好議會工作報答市民。她補充事發至今，都無再駕駛。

監委會調查時邀請了陳家珮出席會議作出解釋及提交資料，監委會共舉行了兩次閉門會議。經調查後，監委會認為陳家珮干犯了不小心駕駛罪，毋庸置疑實屬不當，有負社會對議員應有行為操守的期望。監委會信納陳家珮逆線行駛是因一時貪圖方便而作出的錯誤判斷，行為輕率魯莽，但不涉及個人誠信或濫權瀆職等嚴重不當行為。 就陳議員的案件而言，監委會察悉她被控「不小心駕駛」而非更嚴重的「危險駕駛」。監委會留意到法官最終判陳家珮罰款2,000元及停牌1個月，無需監禁，顯示案情嚴重程度相對低。事發後，監委會留意到陳家珮已盡力採取多項補救行動，包括多次向公眾道歉；主動接觸警方錄取口供以協助調查；在法庭上坦白認罪，沒有任何爭辯，承諾不會再犯，並願意接受所有法律懲罰。陳家珮亦一再就事件向監委會致歉，表明會虛心接受監委會的任何決定。

信納陳家珮事發至今態度誠懇 監委會信納陳家珮由事發至今一直展示悔意，公開道歉和解釋事件時均態度誠懇，並已為違反交通法例承擔法律懲罰，亦迅速採取一連串補救行動，盡力減低事件對立法會信譽的負面影響。經考慮所有相關因素，監委會一致認為陳家珮的不當行為未達致嚴重程度，鑒於這是初犯，按《處理投訴程序》所載的處分類別，決定對她施加書面警告。