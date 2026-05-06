陳家珮逆線行駛　立法會監委會：不當行為未達嚴重程度　鑒於初犯決定施加書面警告

新民黨立法會議員陳家珮今年1月在灣仔逆線行駛，立法會監察委員會提交報告，一致認為陳家珮的不當行為未達致嚴重程度，鑒於是初犯，決定對她施加書面警告。

監委會調查時邀請了陳家珮出席會議作出解釋及提交資料，監委會共舉行了兩次閉門會議。經調查後，監委會認為陳家珮干犯了不小心駕駛罪，毋庸置疑實屬不當，有負社會對議員應有行為操守的期望。