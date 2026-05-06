網上熱話｜沙田偉華中心變《寒戰1994》啟德機場 網民：搵景果個真係勁

電影《寒戰1994》香港票房破千萬，劇情展現1997年回歸前，警界、商界及黑道角力，周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂、吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤等強勁卡士出演，近日社交平台Threads有網民發現電影中的啟德機場離境大堂一幕，原來是於沙田偉華中心取景拍攝，引發網民熱議「搵景果個真係勁」，「偉華真係好似停留咗係90年代」，《寒戰1994》官方小編亦留言回應，「好佩服搵景嘅同事，真係好厲害！」。

啟德機場於1998年7月完成其歷史任務，其特色大堂至今仍是上一代港人集體回憶。社交平台Threads周二(5日)有網民以電影中啟德機場離境大堂的劇照，與沙田偉華中心地下其中一位置作對比，可見電影劇組於商場加裝啟德機場的黃色告示牌及座位後，加上有出演空姐及乘客的臨時演員，即時光倒流「秒變」啟德。

網民熱議大讚取景有心思，「犀利，咁都起到個景」、「唔怪得睇嘅時候覺得唔似純CG，原來係善用舊商場搭實景！」、「偉華真係好似停留咗係90年代」、「你講咗出嚟之後， 搞到我每次行落去搭小巴都好似穿越咁樣」、「搵景果個真係勁」、「劇組場景啲人觀察力好強」。亦有沙田街坊留言稱，兩年前的一夜曾經過現場附近，看見有電影組取景拍攝。