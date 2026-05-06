何伯何太互毆案 何伯住院遭懷疑「扮病」缺席聆訊 案件5.20再訊

何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪。何伯早前透露擬認罪，案件原定今日(6日)於區域法院正式答辯，但何伯因住院而缺席聆訊，也沒有派任何法律代表到庭，案件押後至5月20日再訊。

被告何煊(77歲)、報稱退休人士，被於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

法官陳廣池指出昨日下午收到善導會社工葉志威的傳真，指何伯今年5月2日因身體不適入院，至今仍須留院檢查和觀察，並附相關醫生文件，但當中顯示並非急性創傷，其行為變相操控法庭排期，因此有理由懷疑何伯是否「扮病」逃避出庭，過去曾有被告聆訊前一日肚痛住院，甚至有人「自製」交通意外。陳官又質疑社工「憑甚麼代表何伯」，何伯本身沒有律師代表及選擇親自行事，如無法庭批准，其他人不能代表何伯寫信，否則「張三李四」隨意代表被告，強調何伯只能親自寫信給法庭。