五一黃金周｜京女沙田馬場失卡包　凌晨報失天亮取回讚「太有效率」

為期5天的內地五一黃金周假期昨日(5日)結束，一名北京女遊客在小紅書分享在香港旅行期間，於離港前夕（3日）發現遺失卡包，連帶通行證、身份證、銀行卡等弄丟，絕望之際推斷可能在沙田馬場遺失，遂於凌晨一時致電馬會總部求助，馬會保安人員即為她尋回失物並送到沙田警署，讓女遊客失而復得，證件與現金分文無損，她大讚香港滿是「超強好心人！」。

大讚香港滿是「超強好心人」 該名女遊客在小紅書以「謝謝你們，超強好心人」發文，分享失而復得經過，「在港丟失整個卡包，通行證、身份證、銀行卡全在裏面，深夜才發現，飛機在第二天（起飛），全身雞皮疙瘩都起來了。」女遊客遂與人工智能對話，推斷卡包極有可能遺留在沙田馬場。

「半夜一點，完全抱着死馬當活馬醫的態度，撥了賽馬會總會電話，轉接到保安緊急支線。」女事主指一名男職員迅速接聽，「很溫和的粵語男聲出現，自稱李隊(當值保安)。」她說明自己在沙田馬場遺失證件的經過，對方隨即切換普通話耐心回答，安撫不用慌張。 經過確認身份程序後，保安為她在失物資料系統中搜尋，真的找到有人拾獲交馬會的記錄，「忽然我聽到他同事說『有搜到』，李隊提醒我不要掛斷，他立刻打電話到沙田馬場確認。沙田馬場那邊的工作人員也秒應答，開始在失物招領處查找，並說『有看到』。」女遊客說，對方告訴她會將卡包送往沙田警署，翌日即可前往領取，並留存聯絡電話，承諾送達警署後會回電通知案件編號，方便日後辨認及領回失物。

點算確認毫無損失 「凌晨3時44分，李隊依約回電，告知我那串編碼（報案編號），在我連連道謝後，他只是笑笑說：『沒事的。』」翌早女遊客到沙田警署，她形容警員辦事效率利落，隨即聯繫證物科調取失物。「卡包中每一樣東西都被物證塑膠袋單獨封存，各有編碼」，最終女遊客出示攝有證件的照片及完成認領手續後，順利領回卡包，經點算確認毫無損失。 女遊客形容對「香港效率」感震及驚恩，「半夜1點撥打專線也是可以被秒接的嗎？各賽馬場撿到物品，都會連網總會回報方便查詢的嗎？就算是凌晨一點多，也會為了素未謀面的我跑去警署報案直到凌晨3點多的嗎？夜裏3點送來的失物、早上10點證物科已經分別查驗妥善封存，記錄在案了嗎？太有效率了，我的（香）港！」她更說：「誰敢再說香港人冷漠的，我哭給你看！」

電郵表揚馬會當值保安 女遊客其後並在小紅書上載一封給馬會的電郵，點名表揚安保科李先生及其值班同事，以及沙田馬場相關工作人員的高效協助與熱心幫助，並特別讚：「這世界因為有您們這樣的好人，格外美麗！」