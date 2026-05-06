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出版：2026-May-06 12:49
更新：2026-May-06 15:55

跨部門打擊非法燃油活動破19宗案　檢330萬元油拘27人

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跨部門打擊非法燃油活動破19宗案，檢330萬元油拘27人。(周令知攝)

跨部門打擊非法燃油活動破19宗案，檢330萬元油拘27人。(周令知攝)

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香港海關、消防處和警務處於上月13日至30日展開全港性打擊非法燃油活動的聯合行動，偵破19宗相關案件，檢獲15輛車輛、一艘快艇及超過21,000公升非法燃油，市值共約330萬元，應課稅值5萬元，並拘捕27人，包括25名男子及2名女子，年齡介乎2063歲。

在源頭打撃方面，香港海關分別在上月13日及18日在香園圍口岸破獲4宗陸路走私非法燃油案，扣查4輛涉嫌改裝油缸的跨境私家車，檢獲1,200公升汽油並拘捕4名男司機。海關相信這些汽車在內地入油後，運送到香港非法加油站直接販賣，或者運送到倉庫暫存，再經本地私家車運到市區販賣。海關發現，涉案私家車皆有23個燃油進口位，而且油缸體積比同款車大，將交由機電署作詳細檢查。海路方面，海關於上月13日、17日及19日在果洲群島、青山灣及長洲破獲3宗非法燃油案，共拘捕5名年齡介乎3446歲船員，並檢獲一艘快艇及約4,000公升、市值約14萬元的汽油。

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海關亦於上月14日16日22日分別在樂富、九龍灣，黃大仙、青衣及啟德搗破5個非法流動檔，拘捕81女，當中4人為經營者，5人為顧客。行動中，海關檢獲約2,200公升未完稅汽油，9輛涉案車輛，當中5輛涉嫌供應非法燃油。海關亦於上月22日及28日，分別於荃灣及元朗搗破一個非法燃油加油站及儲存倉庫，共拘捕31女，其中2人為經營者，1人為顧客及1人為跨境車司機。

跨部門打擊非法燃油活動破19宗案，檢330萬元油拘27人。(周令知攝) WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.11 (2) 跨部門打擊非法燃油活動破19宗案，檢330萬元油拘27人。(周令知攝) WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.11 (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.07 (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.10 (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.07 WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.10 WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.07 (2) WhatsApp Image 2026 05 06 at 16.28.11

三合會操控的非法電油站

另外，警方在今次行動中搗破一個由三合會操控的非法電油站，共拘捕3名男子，包括2名非法入境者及1名本地男子。該油站以城門水塘山邊的一間鐵皮屋作掩飾，為熟客供應非法燃油。上月22日，警方採取突擊搜查行動，當場拘捕2名非法入境的操作員，以及1名正光顧的司機。該油站除了入油工具外，當中一個貨櫃被改裝成2位操作員的睡房，務求油站可以24小時運作。行動中，警方檢獲2本記賬簿、4.4萬元現金及大批入油工具，而該油站每月營業額約180萬元。

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警方提到，該油站附近100米範圍內已經有一個屋村，有數十戶居民居住，帶來極大安全隱患。另外，集團透過招攬非法入境者作為廉價勞工，利用只求極少報酬的特點僱用他們在油站入油及收取現金，當油站被搗破時便可充當集團「替死鬼」，減低集團核心成員曝光及被捕風險，增加警方執法難度。

改裝貨車隱藏於露天停車場

最後，消防處亦於上月13日、16日及28日，在九龍灣及筲箕灣搗破4個非法柴油加油站，並於深圳灣搗破一宗過量儲存危險品個案，檢獲逾1.1萬升柴油及大批入油工具，將會向法庭申請充公。行動中，消防共拘捕5名年齡介乎3453歲的男子。上述案件中，3個非法加油站隱藏於鬧市露天停車場，由貨車改裝而成作掩飾，因此消防處出動無人機在策略位置作俯瞰式巡邏，並作出針對性部署。

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調查仍然進行中，不排除有更多涉案人士被捕。

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