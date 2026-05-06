跨部門打擊非法燃油活動破19宗案　檢330萬元油拘27人

香港海關、消防處和警務處於上月13日至30日展開全港性打擊非法燃油活動的聯合行動，偵破19宗相關案件，檢獲15輛車輛、一艘快艇及超過21,000公升非法燃油，市值共約330萬元，應課稅值5萬元，並拘捕27人，包括25名男子及2名女子，年齡介乎20至63歲。 在源頭打撃方面，香港海關分別在上月13日及18日在香園圍口岸破獲4宗陸路走私非法燃油案，扣查4輛涉嫌改裝油缸的跨境私家車，檢獲1,200公升汽油並拘捕4名男司機。海關相信這些汽車在內地入油後，運送到香港非法加油站直接販賣，或者運送到倉庫暫存，再經本地私家車運到市區販賣。海關發現，涉案私家車皆有2至3個燃油進口位，而且油缸體積比同款車大，將交由機電署作詳細檢查。海路方面，海關於上月13日、17日及19日在果洲群島、青山灣及長洲破獲3宗非法燃油案，共拘捕5名年齡介乎34至46歲船員，並檢獲一艘快艇及約4,000公升、市值約14萬元的汽油。

海關亦於上月14日、16日、22日分別在樂富、九龍灣，黃大仙、青衣及啟德搗破5個非法流動檔，拘捕8男1女，當中4人為經營者，5人為顧客。行動中，海關檢獲約2,200公升未完稅汽油，9輛涉案車輛，當中5輛涉嫌供應非法燃油。海關亦於上月22日及28日，分別於荃灣及元朗搗破一個非法燃油加油站及儲存倉庫，共拘捕3男1女，其中2人為經營者，1人為顧客及1人為跨境車司機。

三合會操控的非法電油站 另外，警方在今次行動中搗破一個由三合會操控的非法電油站，共拘捕3名男子，包括2名非法入境者及1名本地男子。該油站以城門水塘山邊的一間鐵皮屋作掩飾，為熟客供應非法燃油。上月22日，警方採取突擊搜查行動，當場拘捕2名非法入境的操作員，以及1名正光顧的司機。該油站除了入油工具外，當中一個貨櫃被改裝成2位操作員的睡房，務求油站可以24小時運作。行動中，警方檢獲2本記賬簿、4.4萬元現金及大批入油工具，而該油站每月營業額約180萬元。

警方提到，該油站附近100米範圍內已經有一個屋村，有數十戶居民居住，帶來極大安全隱患。另外，集團透過招攬非法入境者作為廉價勞工，利用只求極少報酬的特點僱用他們在油站入油及收取現金，當油站被搗破時便可充當集團「替死鬼」，減低集團核心成員曝光及被捕風險，增加警方執法難度。 改裝貨車隱藏於露天停車場 最後，消防處亦於上月13日、16日及28日，在九龍灣及筲箕灣搗破4個非法柴油加油站，並於深圳灣搗破一宗過量儲存危險品個案，檢獲逾1.1萬升柴油及大批入油工具，將會向法庭申請充公。行動中，消防共拘捕5名年齡介乎34至53歲的男子。上述案件中，3個非法加油站隱藏於鬧市露天停車場，由貨車改裝而成作掩飾，因此消防處出動無人機在策略位置作俯瞰式巡邏，並作出針對性部署。

調查仍然進行中，不排除有更多涉案人士被捕。