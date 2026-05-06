男護士涉捉女童病人手摸陰莖　事主指被告露械十多秒後道歉：條褲跌咗落嚟

浸會醫院一名男護士涉在2024年兩度非禮一名現年16歲的女病人，被控兩項非禮罪。被告否認控罪，案件今日（6日）在九龍城裁判法院開審。控方傳召女童X作供，X在錄影會面中形容被告曾在她睡覺時將她的手放在其陰莖上，同日亦在她面前露出陰莖，隨後稱「唔好意思，啱啱巡房嘅時候條褲有啲鬆，跌咗落嚟，希望無嚇親你」。
事主稱遭被告捉手摸似「腸仔」物體
31歲被告薛永康，報稱護士，被控2024年4月23日，在九龍塘窩打老道香港浸信會醫院6樓B6號房近611號床猥褻侵犯X；以及他在同日同地在另一情況下猥褻侵犯X。雙方承認事實指，女童X在2024年4月22日至27日間留醫浸信會醫院6樓B6號隔離病房，其時被告在該病房當值。同年4月24日，警員在男更衣室以涉嫌「向16歲以下兒童作出猥褻行為」拘捕被告並檢取其衣物。
控方傳召女童X作供，播放2024年6月27日與心理學家會面的錄影紀錄。會面紀錄中，女童X憶述，她因肚痛及嘔在4月21日入院留醫，至4月23日清晨3、4時左右，她正在隔離病房熟睡，感受到有人捉起她右手前臂，張開眼看到被告在她右側幫她剪手帶。她閉眼後，感受到被告將她的手掌放在一個「暖、硬、腸仔狀」的物體上數秒，她估計這是被告陰莖。隨後被告在幫X更換手帶後離去。
同日晚上10時許，被告進入病房幫她棄掉垃圾。此時X坐在病床上，房間只有二人。當被告轉身面向X時，X看到其褲子脫落至膝蓋，內褲沒有穿好，「一邊係歪咗」，露出了陰莖。X當時深感驚慌立刻低頭，隔了約十多秒報，被告才穿好褲子，並向X表示若有不適可以按鐘呼叫護士，便離開了病房。
X指案發後感到害怕致電朋友傾訴。惟被告之後兩次再進入房間，一次表示「我有嘢同你講」，第二次表示「唔好意思，啱啱巡房嘅時候條褲有啲鬆，跌咗落嚟，希望無嚇親你」，同日，X告知另一當值護士及其姨姨此事並報警。
案件編號：KCCC135/2026