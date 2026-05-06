男護士涉捉女童病人手摸陰莖　事主指被告露械十多秒後道歉：條褲跌咗落嚟

浸會醫院一名男護士涉在2024年兩度非禮一名現年16歲的女病人，被控兩項非禮罪。被告否認控罪，案件今日（6日）在九龍城裁判法院開審。控方傳召女童X作供，X在錄影會面中形容被告曾在她睡覺時將她的手放在其陰莖上，同日亦在她面前露出陰莖，隨後稱「唔好意思，啱啱巡房嘅時候條褲有啲鬆，跌咗落嚟，希望無嚇親你」。

事主稱遭被告捉手摸似「腸仔」物體

31歲被告薛永康，報稱護士，被控2024年4月23日，在九龍塘窩打老道香港浸信會醫院6樓B6號房近611號床猥褻侵犯X；以及他在同日同地在另一情況下猥褻侵犯X。雙方承認事實指，女童X在2024年4月22日至27日間留醫浸信會醫院6樓B6號隔離病房，其時被告在該病房當值。同年4月24日，警員在男更衣室以涉嫌「向16歲以下兒童作出猥褻行為」拘捕被告並檢取其衣物。