馬會支持港大設立基金教授席 推動企業可持續發展研究

為促進社會各界攜手推動可持續發展，香賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾4.26億港元，支持香港大學成立及營運「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」，同時支持研究所設立4個香港賽馬會基金教授席，期望透過匯聚學術及社會各界力量，結合國際視野，回應本地需要，將研究成果轉化為具前瞻性的政策建議與解決方案。

馬會董事袁國強祝賀4位就職的傑出學者，包括因事未能出席的香港賽馬會基金教授(金融及創業學)Roni Michaely ，並表示在教授們的支持下，香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所將具備優越條件，發展成為世界級的知識樞紐，提供切實可行的方案，為香港、亞洲以至其他地區帶來深遠而實在的影響。

「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」旨在透過三大核心範疇，為香港、亞洲以至其他地區，建立一個匯聚全球智慧的環境、社會和管治（ESG）與可持續發展最佳實踐樞紐。内容包括：研究──設立4個香港賽馬會基金教授席，匯聚經濟學、金融、創業學、會計學等範疇的學者，整合跨學科知識與實踐經驗，讓科研成果能夠真正轉化為可應用的方案。