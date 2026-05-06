陳家珮促中小學教育提防「新型軍國主義」 教育局：年輕一代須提升防範意識

康文署轄下的抗戰及海防博物館設有介紹抗戰歷史的常設和專題展覽。(陳奕釗攝/資料圖片)

陳家珮問到，初中中國歷史科及高中公民與社會發展科的課程大綱及教材中，涉及日本侵華歷史及軍國主義危害的教學內容佔比為何；及有否計劃定期檢視相關教材的質素，確保其內容準確、客觀地反映史實，以制衡日本向外界發出淡化或歪曲軍國主義侵略歷史的資訊，令教材能適切引導學生認識日本軍國主義的歷史背景及戰後和平憲法的制定原則；及會否加強對前線教師的相關培訓，確保他們具備能力獲取最新資訊，有效引導學生正確認識日本侵略歷史；有否計劃鼓勵學校在課堂以外，以課外活動形式加強學生對日本侵華歷史的認識。

局方指小學人文科、初中中國歷史科和歷史科三個課程均涵蓋抗日戰爭歷史的內容，以培養學生的國民身分認同和愛國情懷。初中的中三級中國歷史科設置了「日本侵華與抗日戰爭」課題；歷史科則主要分布在中二及中三級的相關課題；小學人文科方面，抗日戰爭是六年級的必須學習內容。高中公民與社會發展科（公民科）有關學習抗日戰爭部分，主要在學生內地考察的行程中。

教育局提到重視及持續舉辦與日本侵華及抗日戰爭相關的教師培訓課程與多元的學生活動，自2024/25學年至今合共舉辦28場相關的教師培訓活動，包括大型學術研討會、博物館展覽參觀及工作坊、專題講座、網上培訓課程，以及本地及內地考察活動等，總共提供超過3,570個培訓名額，以提升教師的專業能力。教師對以上培訓活動均回饋正面。