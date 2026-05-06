珍惜生命｜寶達邨七旬離婚男女雙亡　女死者曾遭鈍物襲擊頸有勒痕(更新)

救援人員破門後發現二人昏迷屋內，救護員經檢查後證實當場不治。77歲姓劉男死者被發現在單位廚房內上吊，而71歲姓徐女死者則側臥在房間床邊，她左邊面部有腫傷及血塊，頸部亦有血點，兩人現場證實死亡。現場沒有撬門及搜掠痕跡，窗戶亦有關好。

女方曾作出防禦性 擋格

經法醫檢查後，相信男死者的死亡時間為上午8時至10時之間，致命原因為自縊，而女死者的死亡時間為凌晨1時至2時之間，致命原因有兩種可能性，其一是臉部被鈍物襲擊造成致命傷，另外一種是頸部被勒導致窒息，而她前臂及雙手的傷痕亦反映生前曾作出防禦性擋格。

喪子後關係惡化

兩名死者原為夫婦，育有一子，惜兒子於2018因情緒問題離世，女死者10年前亦曾患上抑鬱症。夫妻同住上址逾20年，雙方因生活習慣素有爭吵，又因兒子離世導致關係惡化，女死者於2024年提出離婚，去年由法庭頒令分居一年，其中一人已搬出到內地居住，最近女死者替男死者在黃大仙租住劏房，疑男死者因此感到絕望而生謀殺及自殺的念頭。