李家超晤烏茲別克總理　邀企業善用香港平台開拓「一帶一路」商機

行政長官李家超今日(6日)在禮賓府與烏茲別克斯坦總理阿卜杜拉·尼格馬托維奇·阿里波夫會面，就進一步加強香港和烏茲別克斯坦合作交流意見。李家超歡迎阿卜杜拉·尼格馬托維奇·阿里波夫總理率團訪港，並表示香港是「一帶一路」功能平台，香港會繼續發揮在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際交往合作，積極開拓「一帶一路」市場，進一步加強與烏茲別克斯坦在不同領域的協作，共同把握「一帶一路」機遇。

李家超說，香港是國際金融、航運和貿易中心，是全球第5大商品貿易經濟體，亦是世界排名第一的自由經濟體，營商環境高度國際化、市場化，正全力建設國際創科中心和國際高端人才集聚高地。烏茲別克斯坦是中亞大國，有豐富天然資源和強大勞動力，經濟增長快速，正大力推動基建發展，雙方同為共建「一帶一路」的積極參與者，合作空間廣闊。他鼓勵烏茲別克斯坦企業多落戶香港，利用香港內聯外通優勢，開拓內地和海外市場。香港會繼續擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，與烏茲別克斯坦攜手發掘更多商機，互惠共贏。