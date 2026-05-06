十大傑青接受報名　選舉表揚工作卓越及積極貢獻社會青年

今年的十大傑出青年選舉，由今天起至6月29日接受提名。選舉表揚年齡介乎21至40歲，在工作上有卓越表現及對社會作出積極貢獻的香港青年。今年選舉以「睿見耀光，匯傑領航」為主題，寓意因為相信，所以看見，傑青繼續以生命影響生命。

葉鴻輝指會繼續貢獻港足

2025年十大傑青葉鴻輝為香港球壇傳奇門將，因上屆頒獎禮適逢比賽日未能親身到場發表感言。有見及此，國際青年商會中國香港總會特別邀請葉鴻輝出席今日的啟動禮，並進行頒獎儀式。港隊隊長葉鴻輝接過「2025年十大傑青」獎座，開心分享說這個獎項是對他職業生涯、以及來自社會的一份肯定。此會驅使他繼續為香港足球作更多貢獻，將一如以往以培育香港足球人才為己任，因為年輕球員是香港足球運動的未來。

同場另一位嘉賓是2018年十大傑青、德萃幼小中發展總監及小學部總校長朱子穎。朱校長親身到場分享獲選以來的感想，以及在人工智能世代下，校方及家長應怎樣為年輕人「耀光領航」，陪伴孩子令他們敢於面對挑戰。朱子穎校長表示人工智能取代了很多技能，但取代不了一個有心、有眼光、有經歷的人。當「傑出」不再由成績和技能定義，大家應該問怎樣的年輕人，才算真正準備好面對未來？答案是那些敢於觀察身邊事、願意關心別人、對世界仍有好奇、遇到不確定仍然敢踏出一步的人。他期待見到更多這樣的年輕人站出來，讓社會看見身上的光芒。