續用離世配偶醫療券涉詐騙 383個案疑濫用 351宗交警方

政府早年推出長者醫療券，並於2023年7月起容許65歲或以上長者與配偶共用醫療券。醫衛局強調，長者離世後，其醫療券餘額不可轉移或繼承，違者或涉及詐騙罪行；截至2025年12月底，衛生署發現約383宗懷疑不當使用已故配偶醫療券個案，當中351宗已轉介警方跟進；同期有1宗成功檢控個案。政府強調，會繼續監察醫療券的使用情況，並探討進一步加強監察，以確保醫療券獲善用及避免濫用。

按規定，長者離世後，其醫療券即告失效，餘額不可轉移或繼承，任何人使用均屬違法。截至去年底，衛生署發現約383宗懷疑不當使用已故配偶醫療券個案，涉及524宗交易，當中351宗已轉交警方跟進，其餘個案衛生署仍在初步調查和核實。同期，有1宗成功檢控個案，判處罰款及緩刑監禁。

設每小時離世資料通報機制

政府指，衛生署已與入境處及醫管局建立死亡通報機制，長者離世後，其醫療券戶口會即時失效或凍結，防止被不當使用。為進一步提升通報效率，衛生署已於2024年6月起與醫管局建立每小時離世資料通報機制。若已登記醫健通的長者於公醫離世，醫健通(資助)系統中的醫療券戶口會即時被凍結，任何人士不能再使用已故人士的醫療券。醫衛局指，探討進一步加強監察，以確保醫療券獲善用及避免濫用。