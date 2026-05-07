逆線行車裁定行為不當 陳家珮被書面警告 稱虛心受罰

新民黨立法會議員陳家珮今年初在灣仔逆線駕駛，她承認控罪判罰款及停牌一個月。立法會監察委員會昨提交報告，一致認為陳家珮的不當行為未達至嚴重程度，鑑於是初犯，決定對她施加書面警告。監委會主席李慧琼指，今次的書面警告非常嚴肅，並已要求她必須時刻注意個人言行，以符合公眾期望。陳家珮則回應指，虛心接受監委會的決定，對於令大眾失望感到非常抱歉。

立法會主席李慧琼以監委會主席身份，向立法會大會提交報告，交代處理陳家珮因逆線行車而受到投訴的結果。報告指，陳家珮逆線行駛的行為違反了《議員守則》第1.6段及3.3段的相關規定，而因該事件被法庭裁定「不小心駕駛」罪名成立，不當毋庸置疑，未達社會對立法會議員應有操守的期望。