逆線行車裁定行為不當 陳家珮被書面警告 稱虛心受罰

新民黨立法會議員陳家珮今年初在灣仔逆線駕駛，她承認控罪判罰款及停牌一個月。立法會監察委員會昨提交報告，一致認為陳家珮的不當行為未達至嚴重程度，鑑於是初犯，決定對她施加書面警告。監委會主席李慧琼指，今次的書面警告非常嚴肅，並已要求她必須時刻注意個人言行，以符合公眾期望。陳家珮則回應指，虛心接受監委會的決定，對於令大眾失望感到非常抱歉。
立法會主席李慧琼以監委會主席身份，向立法會大會提交報告，交代處理陳家珮因逆線行車而受到投訴的結果。報告指，陳家珮逆線行駛的行為違反了《議員守則》第1.6段及3.3段的相關規定，而因該事件被法庭裁定「不小心駕駛」罪名成立，不當毋庸置疑，未達社會對立法會議員應有操守的期望。
然而，監委會一致認為其行為未達「嚴重」程度，信納事件屬一時貪圖方便的錯誤判斷，雖輕率魯莽，但不涉及誠信或濫權。報告續指，陳家珮被控罪名較輕的「不小心駕駛」，且其駕駛紀錄長期良好，最終僅被判罰款及停牌，顯示案情嚴重性相對較低。
報告續指，鑑於陳家珮展現悔意且屬初犯，監委會決定按《處理投訴程序》附件所載的處分類別，對其施加書面警告，嚴正警告她必須時刻注意個人言行。同時，監委會提醒全體議員須以身作則維護法治，時刻保持最高操守標準，以符合中央及市民對立法會和議員甚高的期望。
李慧琼偕陳家珮見記者
李慧琼及陳家珮昨午一同見記者，李慧琼指被問到有網上言論指今次處分太寬鬆，李慧琼表示議員會虛心聆聽市民意見，要求自己做得更好。
陳家珮則多謝大家關心，指非常虛心接受監委會的決定，承認當時「貪方便」，對於令大眾失望非常抱歉，她會繼續努力做好議會工作報答市民。她補充事發至今，已無再駕駛。