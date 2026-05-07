新一代血癌標靶藥納專用藥物 年藥費50萬大減至240元

新一代治療血癌的口服標靶藥物「達沙替尼」，上月由自費藥物轉為醫管局專用藥物，病人在獲得政府高額資助後，每年藥費開支從約25萬至50萬元，大幅減至約240元。醫管局預計約400名病人受惠，涉及每年4,900萬元額外開支，並會持續納入更多專用藥物。

第二代口服標靶藥物達沙替尼，用作治療急性淋巴性白血病或慢性骨髓性白血病，過往醫管局病人需要自費每月2萬至4萬元購買，每年藥費開支最高約25萬至50萬元。醫管局公布，上月已把達沙替尼納入專用藥物名冊及擴闊其臨床使用，經政府資助後每月藥費減至20元，即全年開支約240元，比以往大幅減少逾九成八。

醫管局總藥劑師崔俊明稱，達沙替尼較第一代標靶藥物Imatinib起效快、更強效、服用藥物次數少，兩者副作用相若，當病人對第一代標靶藥物不適用或產生抗藥性，便可考慮轉用達沙替尼。現時涵蓋約1,500種藥物的醫管局藥物名冊，在公營醫療收費改革下，年初至今已新增11項新藥，包括治療淋巴癌的「格菲妥單抗」及骨髓纖維化疾病的「莫洛替尼」等，當中8項獲政府高額資助、3項屬自費，預計有150名病人受惠、每年涉及1.3億元額外支出。