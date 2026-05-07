宏福苑聽證會｜ICU人員作供 認兩年未與RI聯絡 杜淦堃質疑「零溝通荒謬」 古小平稱誤信承建商發泡膠僅短暫封窗

大埔宏福苑大火獨立委員會昨舉行第22場聽證會，被指在大維修工程中多次失職的房屋局獨立審查組(ICU)首次派員作供。昨日由ICU高級屋宇保養測量師古小平作供，其名字早前已多次在聽證會出現，是監察宏福苑大維修工程的關鍵人物。就顧問公司鴻毅的註冊檢驗人員(RI)去世後逾兩年，ICU才知道，古小平作供時承認，ICU至少兩年未有與RI聯絡；委員會資深大律師杜淦堃質疑「零溝通是荒謬」。古小平又指，承建商宏業聲稱在打鑿及封窗是會「三層三層做」，惟結果對方的說法是錯誤。

古小平作供時確認，宏福苑大維修項目是由他、屋宇保養測量師劉嘉敏及助理工程監督李家豪負責。獨立委員會代表資深大律師杜淦堃在會上稱劉嘉敏沒有向委員會提供證人陳述書，古小平解釋他負責指示和監督劉嘉敏的日常工作，故他可證明劉嘉敏的工作。 早前聽證會上披露ICU巡查時會預先通知註冊檢驗人員(RI)，被質疑屬「通水」行為。古小平昨作供時提到，大火前ICU曾10次巡查宏福苑，8次有事先通知，只有兩次是因想低調處理而未有預先通知。他解釋，由於並非現場審核或突擊檢查，而是需要處理投訴或查詢，故需要預先安排RI在場，並讓ICU人員知悉投訴是否成立。

杜淦堃提出，其他政府部門如消防處或屋宇署巡查均不會事先通知任何人，質疑ICU是否知悉其做法與其他部門不同。古小平回應指不了解其他部門做法，又指屋宇署的手冊未有寫明可否通知。古小平亦同意，預先通知可令巡查更加方便。杜淦堃提出，此舉會否令巡查時未能發現違規情況，古小平稱「有保留」，因通常只會通知RI而非承建商，而RI的責任是監督承建商，RI不應將內容通知承建商，惟承認宏福苑巡查中，RI及承建商均到場。 古小平表示，自大火後ICU已改用電腦系統抽查檢驗位置，避免有人做手腳，認為目前做法是與其他部門一致。

ICU人員從未見過「新RI」 僅與公司代表電聯 聽證會亦披露，鴻毅建築師有限公司的RI沈鉅忠於2022年7月離世，但ICU逾2年後才知悉，他同意ICU至少2年未聯絡過RI。在ICU多次催促下，鴻毅才交出另一註冊檢驗人員「吳躍」的名字。古小平又確認，ICU人員從來無見過吳躍，亦從未收過他的函件。杜淦堃質疑RI負責監督工程進度，與ICU零溝通是荒謬。古小平回應指ICU巡查只針對投訴個案；又稱曾試過由工程開始至結束都沒有與RI接觸。宏福苑個案中，為加快處理投訴，多與吳躍公司的一名代表作電話聯絡。

古小平稱沒留意證書真偽 棚網覆驗時無燒著 宏福苑大火的另一個「焦點」，在於承建商使用不合格棚網。早前聽證會披露，在2024年10月28日一次棚網測試中，ICU目擊棚網被打火機點燃後燒了15秒後起火，並持續燃燒至少10秒，其後被人吹熄。古小平確認棚網由承建商代表吹熄，亦承認做法不妥，遂再兩度覆檢同一塊棚網，均未有燒著，故認為棚網沒有問題。至2024年11月18日，ICU再去宏福苑測試棚網，並採集12個樣本。古小平稱，在場RI沒有提出質疑，亦沒有特別關注棚網報告。杜淦堃關注RI的專業資格，古小平稱憑對方是高級合約經理，判斷他有經驗和資歷。

古小平又供稱，ICU主要靠檢驗棚網證書，證書由承辦商及檢驗人員提交，事前沒留意證書真偽，大火後始發現證書上的檢測機構，與真實機構的名稱上相差兩字。 指因鋪設棚網後難察覺發泡膠封窗 被指是釀成大火的另一個主因，是承建商宏業在進行打鑿工序時以發泡膠封窗。杜淦堃表示，2024年9月有居民投訴發泡膠封窗，關注會否有消防安全問題，照片亦顯示大量未拆封的發泡膠在地下攤放。古小平回應指，由於當時宏福苑已鋪設棚網及棚架，閉目式棚網網孔小，難以察覺發泡膠封窗。他指，曾向宏業了解如何打鑿及封窗，對方解釋指會「三層三層做，流水作業做」，會一路封一路打，待打鑿完後便會拆走。杜淦堃形容宏業「擘大眼講大話」，古小平指，沒想過對方所說的錯誤；又認為若按照宏業的做法，即「三層三層做」，屬「風險可控」。

杜淦堃又展示多幅ICU處理居民其他投訴的照片，均顯示窗戶都被發泡膠板掩蓋。古小平表示，當時關注窗枱石屎，未有留意發泡膠情况，惟強調未有忘記居民的投訴。 另外，聽證會上又揭露，ICU在監管大型樓宇維修及強制驗樓計劃時，非常依賴註冊檢驗人員(RI)，每月僅抽查16宗個案，而當中三分一作實地審核，其餘僅靠報告審核。古小平亦供稱，就RI提交的檢驗報告，ICU人員只會核對表格簽名、註冊資格及報告目錄等是否齊備，不會深究報告內容的真確性或工程實際需要。杜淦堃直指，對方未有提及的情況，若不去檢查，就只能靠RI檢驗的可靠性，古小平同意。