海關消防警方聯合打擊非法油站 拘27人 6司機涉入「鬼油」

海關聯同消防及警方聯合打擊非法油站，偵破19宗案件，檢獲逾2萬公升非法燃油，拘捕27人，包括6名光顧油站的司機和6名跨境車司機。執法部門提醒市民使用非法燃油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。

海關、消防處及警方上月13至30日展開行動，在多區搗破多個非法加油站，部分位於青衣、啟德和樂富等；拘捕25男2女，年齡介乎20至63歲，包括10人涉經營非法油站、6人為光顧油站的司機、6名跨境車司機和5人是船員，檢獲油缸和油槍等設備，以及約1.3萬公升柴油、8,000公升汽油、15架車及1艘快艇，市值約330萬元。