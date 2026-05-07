海關消防警方聯合打擊非法油站 拘27人 6司機涉入「鬼油」

海關聯同消防及警方聯合打擊非法油站，偵破19宗案件，檢獲逾2萬公升非法燃油，拘捕27人，包括6名光顧油站的司機和6名跨境車司機。執法部門提醒市民使用非法燃油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。
海關、消防處及警方上月13至30日展開行動，在多區搗破多個非法加油站，部分位於青衣、啟德和樂富等；拘捕25男2女，年齡介乎20至63歲，包括10人涉經營非法油站、6人為光顧油站的司機、6名跨境車司機和5人是船員，檢獲油缸和油槍等設備，以及約1.3萬公升柴油、8,000公升汽油、15架車及1艘快艇，市值約330萬元。
非法加油站鄰近民居 如「計時炸彈」
警方在荃灣城門道搗破以簡陋鐵皮屋儲存電油的非法加油站，拘捕兩名非法入境者。警方指，該加油站在缺乏消防設備下儲存易燃電油，一旦發生火警，火勢隨時失控，並可能引發山火，波及附近居民；形容情況猶如在民居附近放置「計時炸彈」，對公共安全構成嚴重威脅。
海關亦在香園圍及港珠澳大橋香港口岸等陸路口岸，以及果洲群島及長洲附近海面，搗破7宗走私汽油案件，拘捕多名跨境私家車司機及船員。海關稅收調查第三組指揮官張業泰表示，涉案跨境私家車普遍經過改裝，其燃油系統設有2至3個燃油入口，油缸容量亦較同款車輛異常增大。
不法分子疑利用中港兩地燃油差價牟利。調查顯示，該等經改裝跨境私家車在內地入滿燃油後，將燃油運往香港，供應非法加油站直接售賣，或先運至儲存倉庫暫存，再由本地私家車轉運至市區販售。
消防處稱，非法燃油轉注活動愈來愈多，形式亦不斷變化，增加執法難度，未來3個部門將繼續多管齊下，加強打擊相關違法活動。