宏福苑聽證會｜宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，亦是第四輪聽證會的第2場會議。聽證會將傳召一位證人，房屋局獨立審查組（Independent Checking Unit，ICU）高級屋宇保養測量師容兆倫。

宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督

【11:15更新】杜淦堃探討小型工程的分級及ICU審查工作。他指現行小型工程按風險分為三個級別，除較高風險的第一級別工程須委任訂明建築專業人士（PBP）設計及監督，並由註冊承建商施工，中等風險的第二級別，及低風險的第三級別，只須委任註冊承建商，無需訂明專業人士參與。

以宏福苑個案為例，相關小型工程申請共48份，其中24份屬第一級別，24份屬第二級別。然而，即使是第二級別工程，由於同時受強制驗樓計劃涵蓋，實質上仍須委任專業人士處理，惟純粹按小型工程制度，第二級工程僅依賴承建商自我監管，並無建築師或結構工程師核實。容兆倫同意。