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出版：2026-May-07 10:09
更新：2026-May-07 10:09

宏福苑聽證會｜宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督（持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，亦是第四輪聽證會的第2場會議。聽證會將傳召一位證人，房屋局獨立審查組（Independent Checking UnitICU）高級屋宇保養測量師容兆倫。

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宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督

11:15更新】杜淦堃探討小型工程的分級及ICU審查工作。他指現行小型工程按風險分為三個級別，除較高風險的第一級別工程須委任訂明建築專業人士（PBP）設計及監督，並由註冊承建商施工，中等風險的第二級別，及低風險的第三級別，只須委任註冊承建商，無需訂明專業人士參與。

以宏福苑個案為例，相關小型工程申請共48份，其中24份屬第一級別，24份屬第二級別。然而，即使是第二級別工程，由於同時受強制驗樓計劃涵蓋，實質上仍須委任專業人士處理，惟純粹按小型工程制度，第二級工程僅依賴承建商自我監管，並無建築師或結構工程師核實。容兆倫同意。

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因此，杜淦堃質疑為何宏褔苑涉及大規模的大廈外牆翻新，工程卻被歸類為小型工程第二級別（中等風險），只需註冊承建商負責，無需專業人士監督。容兆倫解釋，原意是改建加建工程的外牆工作不單是維修或換飾面，同時還涉及其他改建加建，故風險較大；大維修的外牆工程僅涉及翻新與換飾面，如範圍較小其實風險較細。

容兆倫同意「有問題」，認同原有制度下，小型工程極度依賴承建商自己。杜表示，屋宇署早前已表明，火災後已審視現行制度並將作出改進。

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10:40更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫在20201014日加入ICU2024926日擔任小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。加入ICU前，容兆倫亦曾任職於房屋署屋邨管理處。杜淦堃指，容兆倫的證人供詞提到，現時本港的小型工程制度屬於「自我規管」，主要依賴指定建築專業人士及註冊承建商進行工程設計與視察。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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