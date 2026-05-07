宏福苑聽證會｜ICU：親身到場能看出問題 律師：因為你哋都無到現場視察（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，亦是第四輪聽證會的第2場會議。聽證會將傳召一位證人，房屋局獨立審查組（Independent Checking Unit，ICU）高級屋宇保養測量師容兆倫。

ICU ：親身到場能看出問題 律師：因為你哋都無到現場視察 【11:35更新】委員會主席陸啟康關注目前監管似乎過於側重施工前的審批，但對「施工過程是否安全」卻近乎「零監管」。容兆倫回應稱，根據小型工程規例，施工過程會由專業人士跟進。陸啟康指：「變相你哋對呢啲嘢好容易就忽略咗，因為你哋都無留意。」 杜淦堃指，若ICU在審查過程中「未見明顯違規」，是否反映現行制度可能存在極大問題？容兆倫同意。杜淦堃續指：「但如果連專業人士都未能察覺的安全問題，我諗不可能期望普通居民會感到有問題，一般市民又如何能得知當中存在如此重大的風險？」容兆倫回應稱：「單憑照片無法看出問題，親身到現場就睇到。」杜淦堃表示：「梗係啦，因為你哋都無到現場視察。」

ICU 指與屋宇署溝通有誤差 未被知會工地審查新安排 【15:00更新】容兆倫證供提到，自己從未見過後樓梯「生口」，以往處理的房署維修工程均是用吊船分批進行，杜淦堃指生口都是動工後開、完工前關，既然ICU的實地巡查都只是動工前及完工後進行，自然未見過生口。杜淦堃亦不解，明明照片上的生口有上鎖，甚至有門可以打開，為何ICU仍可覺得該些改動是「為保護個窗」，容兆倫沉默，無正面回應。 杜淦堃續指，ICU即使收到投訴做動工前實地審查（PSAC）是有可能發現生口，但其實ICU每年也只做25宗PSAC ，99.9%的工程都不會涵蓋。

另外，容兆倫證供也提到，ICU及屋宇署溝通有誤差，因為屋宇署新增了每年會在被選中做基本檢查（AFC），同時又有監工計劃書中的一級別工程中，抽取不少於20%工程作安全巡查，但指ICU在大火前並未被知會屋宇署更新了工地審查安排。容兆倫指出，宏福苑當時有2宗工程被抽中做AFC，且有監工計劃書，而同期只有另外一宗地盤工程合乎被抽取資格，稱如果ICU事前得悉有關安排，宏福苑有很大機會獲抽中讓ICU派員巡查。容兆倫又同意，「ICU睇相睇唔出生口，但派人落場便會發現。」杜淦堃質疑，即使有所謂20%安全巡查安排，但獲抽中做AFC，同時又有監工計劃書中的一級別工程數量稀少，從中做20%也可能只是每月做一宗，質疑其作用。容兆倫稱ICU會跟隨屋宇署做法，提升抽查百分比。

ICU 以為生口是窗戶臨時保護措施 【14:30更新】杜淦堃表示，ICU共接獲48份相關申請，並從中隨機抽選兩份進行基本審查，其餘46份未獲抽中的個案將不會處理。容兆倫同意。杜淦堃指，抽中作基本審查的兩份申請，涉及宏昌閣及宏志閣，主要包括樓梯間防護欄及窗戶改動。會上披露，註冊承建商並非宏業，而是置富建築；認可人士為黎家榮及戚務堅；檢驗人員則為吳躍。 會上亦展示了現場「生口」圖、圖則及監工計劃書。杜淦堃指出，ICU的審查由容兆倫所屬小組負責，現場監測小組（SMT）則審視監工計劃書，兩個小組均認為妥當後，審查方獲通過。ICU曾於2025年5月26日致函認可人士黎家榮，要求修改窗戶改動的物料等問題。最終，訂明建築專業人士提交經修訂的計算資料，ICU審核後認為合格。

杜淦堃詢問，審查期間是否有人留意到「生口」的存在。容兆倫回應指，當時留意到相關部分屬窗戶的臨時保護措施，認定為一個更換窗戶的工程，直至現時才知悉該處實為供人員出入的「生口」。他表示，開工前存在多種狀況，當時審查的重點在於小型工程是否合法。杜淦堃則指出，開工前該處已無窗戶，看似出入口。 容兆倫表示：「當時冇意識過呢個係畀人出入嘅生口」，引起在場人士嘩然。杜淦堃追問：「人嘅『生口』？」容兆倫指：「即係畀人出入嘅『生口』。」杜淦堃再問：「你以為係爛咗？」容兆倫回答：「係。」

其後，杜淦堃展示另一張相片，指出該「生口」設有鎖具及警告標示，提醒切勿爬出，關注ICU會否認為後樓梯由窗變成板後，已不具保護性質。容兆倫則回應：「但個板可以保護個窗，個窗可以有不同狀況，當時睇法係咁。」 宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督 【11:15更新】杜淦堃探討小型工程的分級及ICU審查工作。他指現行小型工程按風險分為三個級別，除較高風險的第一級別工程須委任訂明建築專業人士（PBP）設計及監督，並由註冊承建商施工，中等風險的第二級別，及低風險的第三級別，只須委任註冊承建商，無需訂明專業人士參與。

以宏福苑個案為例，相關小型工程申請共48份，其中24份屬第一級別，24份屬第二級別。然而，即使是第二級別工程，由於同時受強制驗樓計劃涵蓋，實質上仍須委任專業人士處理，惟純粹按小型工程制度，第二級工程僅依賴承建商自我監管，並無建築師或結構工程師核實。容兆倫同意。 因此，杜淦堃質疑為何宏褔苑涉及大規模的大廈外牆翻新，工程卻被歸類為小型工程第二級別（中等風險），只需註冊承建商負責，無需專業人士監督。容兆倫解釋，原意是改建加建工程的外牆工作不單是維修或換飾面，同時還涉及其他改建加建，故風險較大；大維修的外牆工程僅涉及翻新與換飾面，如範圍較小其實風險較細。

容兆倫同意「有問題」，認同原有制度下，小型工程極度依賴承建商自己。杜表示，屋宇署早前已表明，火災後已審視現行制度並將作出改進。 【10:40更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫在2020年10月14日加入ICU，2024年9月26日擔任小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。加入ICU前，容兆倫亦曾任職於房屋署屋邨管理處。杜淦堃指，容兆倫的證人供詞提到，現時本港的小型工程制度屬於「自我規管」，主要依賴指定建築專業人士及註冊承建商進行工程設計與視察。