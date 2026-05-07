華富邨「神像山」遭清場移數千神像　工人稱鞏固斜坡

位於南區薄扶林的華富邨因為環境優美被譽為「平民豪宅」，附近的瀑布灣一處沿海斜坡擺放8,000尊各式神像，包括菩薩、羅漢、壽星公、關公、十字架、耶穌像、泰國四面佛等，均由附近居民送來，因而成為多年一個隱世景點，亦是港產片《再見UFO》、《智齒》取景地。不過，有網民周三（6日）在社交平台表示，指該處的神像正在清拆當中，又引述工人指該處要進行「斜坡鞏固」工程，該處貼有來自康文署的通告，要求周一（4日）前移走物品，否則會於未有另行通知的情況下安排清理。《am730》正向康文署查詢。

康文署貼移走令 該網民於社交平台攝Threads拍攝的照片，可見數名工人在斜坡上移走大量神像，分別用多個膠箱和麻包袋載起，放在瀑布灣公園地上。另根據現場康文署貼出的通告，署方於4月21日已發出通知，引用《遊樂場地規例》，限令於5月4日前將該些神像移走，否則康文署會安排清理而不作另行通知，但通告上未有提及「斜坡工程」，亦未提及該些神像會如何處置。有拍攝者引述現場工人指，該些神像若不完整，應會直接被棄置，其餘比較完整的神像，則會被暫存，「睇下有無街坊有興趣拎走」。不過，拍攝者稱「現場其實無任何明確分類」，亦無貼告示通知街坊可以取走。

「神像山」遭清場消息流傳後，有網民留言質疑該處土地是否被非法佔用，亦有人稱「拆果啲都好大膽」；有華富邨街坊表示「早個幾星期去見到比膠帶圍住，都估到要消失架啦」、「成條邨都要拆，何況神像」、「由細到大都唔見話整個到斜坡，依家先話整」。

華富邨「神像山」2024年情況