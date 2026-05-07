網上熱話｜男子銅鑼灣站外做一手勢打卡 外籍背包客目擊驚呆

五一黃金周期間，不少內地遊客前往各景點，社交平台流傳多人於銅鑼灣港鐵站出口以一個手勢打卡，引發熱議。近日更有影片顯示，有人於銅鑼灣站B出口作出該手勢拍照期間，附近一名外國籍的背包客目擊後，面露驚訝表情。

近年不少香港網民留意到於銅鑼灣港鐵站各出口，不少旅客會將單手45度向斜上方舉起，以這個動作拍照。根據小紅書帖文，不少內地旅客均會與同伴「到此一遊」，一人先「擺pose」，另一人左手以手機拍攝期間，右手舉起另一手機展示1996年港產電影《古惑仔3之隻手遮天》電影、由張耀揚演出的反派角色「烏鴉」於進入酒樓出席關帝君誕辰宴會的「經典打招呼手勢」劇照，與現實照片與「烏鴉」劇照拼在一起，營造「烏鴉」到「銅鑼灣揸fit人」、鄭伊健飾演的主角陳浩南地盤「踩場」效果，成為「烏鴉哥打卡點」流量密碼。

近日社交平台流傳影片，可見有多名男子於銅鑼灣站B出口近銅鑼灣廣場第一期聚集，其中一人作出該手勢供同伴拍照期間，附近一名外國籍的背包客男子目擊全程，即顯露目瞪口呆的驚訝表情數秒，及後露出趣怪表情轉身離開，似乎不明白他們的行為目的。

網民憂文化誤解 「外國人唔知烏鴉哥呢樣嘢」

影片引發網民熱議，有人擔心該背包客以為他們是作出西方忌諱的二戰德國納粹敬禮手勢，引發文化誤解，「因為古惑仔最出名就係銅鑼灣揸fit人，烏鴉就係喺呢度踩陳浩南場，想搵銅鑼灣三隻字做背景，最方便就喺地鐵站」、「大部份外國人都唔知烏鴉哥呢樣嘢，一望到班友做手勢以為喺香港可以咁自由」、「見到呢個手勢，鬼佬都冇眼睇」、「白人問號」、「個樣好好笑」、「佢個樣真係好震驚，meme圖咁」、「係外國，做呢個手勢，會被捕的」，亦有人笑稱「明明烏鴉就冇喺個地鐵站門口做，要做都係去酒樓。」