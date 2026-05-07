兩女跨境運送2.8億現金助洗黑錢 各判囚58個月及36個月

海關表示，歡迎判決，相信監禁的刑期反映罪行的嚴重性，對於不法分子作出清晰的警示，明確指出洗黑錢是嚴重的罪行。

兩名本地中年女子涉多次跨境運送大量現金到港「洗黑錢」，被起訴合共四項洗黑錢罪。兩人早前被裁定罪成，案件今日（7日）在區域法院宣判，分別被判囚58個月及36個月，是自2018年實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後，首宗旅客跨境運送大量現金類物品進行洗黑錢活動被裁定罪成的案件。

兩名被告分別是羅小平和向玉蓉，同為59歲。她們在2019年9月時被海關拘捕。案情指，兩人在2018年至2019年期間，各自來港超過600次，涉及處理折合約2.8億元的懷疑犯罪得益，各被控兩項洗黑錢罪。最終羅小平判監禁58個月，向玉蓉判監36個月。