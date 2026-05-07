漢坦病毒｜大西洋郵輪爆疫3死 衞生署：船上無香港居民

大西洋一艘郵輪近日出現漢坦病毒感染群組，至少3人死亡。衞生署衞生防護中心表示，已主動向世界衞生組織和相關地區的衞生當局了解進一步資訊，確定涉事郵輪上沒有香港居民。根據世衞目前的評估，事件對全球公共衞生的風險屬低。為審慎起見，中心已向旅遊業界發布最新健康資訊及指引。在入境層面，中心亦會繼續在各個口岸為入境人士作健康篩查，並為發燒人士作健康評估及按需要把相關人士轉送醫院作醫學檢查。目前沒有預防漢坦病毒的疫苗。在治理方面，支援性治療是主要治療的方式，而及早求醫接受診治非常重要。

目前沒有預防疫苗 根據世衞通報，該艘大西洋郵輪共載有147名乘客及船員，他們於4月1在阿根廷上船。截至5月6日，感染群組共涉及八宗個案（三宗確診及五宗疑似個案），第一宗個案於4月6日發病，其中三名病人已離世。進一步的化驗結果顯示其中兩宗確診個案的漢坦病毒為安第斯基因型，是目前唯一被證實可有限度在人傳人之間傳播的漢坦病毒。

中心總監徐樂堅指，中心港口衞生科已聯絡香港機場管理局和旅遊業相關機構及營運單位（包括航空公司委員會、香港旅遊業議會、碼頭管理公司及郵輪營運商等），向他們提供有關漢坦病毒的疫情發展、預防措施、指引和相關健康資訊等，以加強對旅客和口岸工作人員的健康教育。此外，中心亦已向相關單位提供防治鼠患的資訊，並提醒他們落實各項防治鼠患的措施和加強各邊境管制站的環境衞生監察。漢坦病毒感染屬於香港法定須呈報傳染病，所有醫生若發現懷疑或證實漢坦病毒感染個案，均須通報中心，以展開流行病學調查及防控工作。在入境層面，中心於各口岸一直為出現不適或發燒的入境人士進行醫學評估，必要時轉送醫院檢查。中心會繼續密切留意全球漢坦病毒的最新情況，並按風險評估適時調整本港的防控措施。

漢坦病毒主要透過直接接觸受感染嚙齒動物的糞便、唾液或尿液，或吸入其排泄物微粒中的病毒而感染。人類亦可經由其他途徑染病，包括被帶有病毒的嚙齒動物咬傷或抓傷、進食被病毒污染的食物，或在接觸受污染的物件後，未經洗手便觸摸眼睛、鼻或口。人與人之間的傳播較為罕見。人類漢坦病毒感染主要可分為兩類︰腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。漢坦病毒的潛伏期一般約為二至四星期，但最早可短至一周，而最長可達八周。而視乎感染類別，症狀可包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、背痛、腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦和視力模糊等。嚴重患者可能出現呼吸道症狀（如咳嗽和呼吸急促）、低血壓和急性腎衰竭等，部分病情的病死率可高達約40%。

本港今年未錄得任何漢坦病毒感染個案。本港在過去五年間每年平均錄得0至2宗漢坦病毒感染個案。要預防感染漢坦病毒，市民應採取以下措施： 經常保持雙手清潔，洗手時應以梘液和清水清潔雙手；

在居住環境中除去可供囓齒動物作為食物或巢穴的源頭，避免囓齒動物出沒；

避免接觸囓齒動物、徒手處理囓齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸囓齒動物的排泄物或其巢穴、飼養野生的囓齒動物作為寵物、處理放置於囓齒動物出沒地點的器具、徒手種植、躺卧野地及居住在囓齒動物頻密出沒的地方；

旅遊人士應避免到訪或居住在環境衞生條件欠佳的地方，亦應避免接觸囓齒動物及其排泄物。探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免囓齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到囓齒動物污染。 參加郵輪旅遊的人士，因旅程中常處於較為擁擠的船艙環境，為預防及減低在郵輪旅遊期間感染傳染病的風險，建議採取以下措施： 在航行前感到不適，建議聯絡郵輪公司取消行程； 在航行期間感到不適（如發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等），應立即通知船上醫護人員，並遵照他們的健康建議；

在航行期間時刻保持良好的個人衞生及環境衞生； 在人多擠迫或通風不佳的室內場所，建議配戴口罩。