母親節2026｜創業媽媽助重拾自我　培育計劃助70學員兼顧家庭與夢想

母親節將至，由「香港創業媽媽」舉辦的年度母親節旗艦活動，以「堅毅雙翼：滋養家庭，創建未來」為題，舉行2026年度主題揭幕暨「Moms4Moms媽媽創業家培育計劃畢業禮」，見證一眾媽媽學員完成培訓，肯定她們在家庭及社會中展現的韌力與領導力。 鼓勵母親重新發掘自身價值 「香港創業媽媽」創辦人兼執行董事王茵媚（Lena）表示，機構自2018年成立以來，一直鼓勵母親透過終身學習與創業精神，重新發掘自身價值，探索人生不同階段的可能性。她指，計劃旨在協助媽媽創業，並將母性孕育的軟實力與經歷結合實務知識與技能，重新回饋社會，讓她們能兼顧家庭及追夢。

今年計劃聚焦SEN孩子母親 她指出，全職媽媽的潛力長期被忽略，屬隱性人才浪費，只要社會重新認識她們的能力與經驗，便有機會將「隱形勞動」轉化為被看見及認可的實力，對個人及社會均有正面影響。今年計劃聚焦SEN孩子的母親，Lena表示，相關群體具備韌性、創意解難能力及倡導精神，並非創業障礙，反而是優勢。

不少學員背景優厚 Lena亦提到，不少學員背景優厚，曾任專業人士或管理層，但暫別職場後易出現資訊與技術落差，加上AI迅速發展，令部分人感到焦慮及自信下降，因此需要支援協助重返職場。 她強調，創業並非唯一目標，而是讓學員透過學習重拾節奏、熱情及對自身能力的肯定。計劃至今已有約70名畢業學員，來自不同國籍、種族與階層，但同樣身為母親。她形容，每當見到學員完成課程後自信分享成果，感到十分自豪。 商界方面，交易寶有限公司行政總裁戴錦瑜（Beatrice）表示，支付科技如流動支付能支援媽媽創業，例如經營網店或參與市集，申請程序簡單、資金回流快，並可提供數據分析，協助制定市場策略。她指出，科技發展改變營商模式，服務商亦希望與創業者同行。