瑪嘉烈醫院腸炎智慧視診計劃恆常化 腸炎病人自評視像跟進免奔波

長期病患者須定時覆診跟進病情，難免阻礙日常生活。瑪嘉烈醫院早前試行「腸炎科智慧視診」計劃，讓腸炎患者定期完成經臨床驗證的「電子病人自評問卷」後，並經專科護士會檢視，可彈性選擇覆診模式。院方指，計劃下34%病人可減少覆診次數。而計劃亦有助及早介入，避免病情惡化，給予病人多一重保障，已把計劃恆常化，盼日後可把模式應用在其他疾病。

瑪嘉烈醫院在2024年12月至2025年12月期先行推出腸胃科智慧視診計劃，屬醫管局首個將電子病人自評問卷(ePROMs)整合至「HA Go」流動應用程式的相關項目。計劃讓病情穩定的患炎症性腸病病人每4星期或按需要透過「HA Go」填寫自評問卷，再由專科護士監測數據，按需要個別跟進。 若患者病情穩定，可選擇如期視像會診，或與專責護士商討免卻視像會診，並按需要選擇藥物送遞服務或到藥房領取藥物。至於病情反覆的患者，專責護士會先聯絡了解病情，按需要提早覆診及跟進。病人如有病情變化，更可直接致電專科護士查詢。

瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生胡兆濤指，全港約有7,000名炎症性腸病患者，惟疾病多發於需要上學、上班的15歲至40歲青壯年人士，傳統的排期覆診對他們生活易造成困擾。參與先導計劃的病患佔院內十分一，即50名病人參與；當中77%為在職人士，有34%病人可減少覆診次數，14%病人獲偵測到早期輕微復發，可及早覆。