乙肝孕婦服藥減九成傳播風險 準母親及早產檢免礙治療

現代醫學進步，阻截母嬰傳播傳染病已不再是難題。本港響應世界衛生組織「三重消除」目標，透過產前介入預防母嬰之間傳播3種疾病，當中乙型肝炎孕婦經藥物介入治療，傳播風險大減九成、下一代感染風險趨近於零。衛生署強調，數據顯示乙肝口服藥不影響胎兒健康，呼籲產婦不應因疾病不常見而掉以輕心，應及早接受檢查以免錯過黃金時段介入。 衛生署響應世衛組織提出的「三重消除」目標，阻斷乙型肝炎、愛滋病病毒(HIV)和梅毒在母嬰之間的傳播，當中乙型肝炎孕婦感染率，已從上世紀九十年代的逾一成，降至去年1.9%。乙肝母親的嬰兒出生後，會立即獲注射丙種球蛋白和3針乙肝疫苗，有助阻斷99%感染風險。

從不肯服藥至理解均顯母愛 為把剩下1%乙肝風險也消除，政府自2020年起會安排乙肝病毒量高的孕婦，在懷孕第二十八周服食抗病毒藥「替諾福韋」治療，至今由她們誕下的嬰兒都沒有患上乙肝。衛生署顧問醫生(特別預防計劃)黃駿君稱，孕婦有時會擔心服藥影響胎兒，但藥物面世20年的數據均顯示沒有問題，至於近年本港錄得的10宗乙肝嬰兒個案，都是其乙肝母親因各種原因未有服藥治療。廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌補充，數據顯示服用抗病毒藥的乙肝孕婦，都沒有產科併發症，胎兒健康亦不受影響，「最初擔憂唔肯食藥係母愛，明白之後亦係母愛嘅一種。」

港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強解釋，乙肝能夠透過體液傳播，在生產過程嬰兒會接觸到陰道內帶病毒分泌物或血液等，當刻母嬰傳播風險最高，而懷孕期內也有機會透過胚胎和母體循環系統感染。他憶述多年前曾在醫院，看到乙肝母親因太遲發現患病及沒有接種疫苗，十分自責把乙肝傳染給子女，而現時只要孕婦及早發現並接受治療，大部分乙肝病毒量已可逐漸降低，呼籲準母親懷孕期內要盡早做好測試，若呈陽性只要按吩咐治療和為新生嬰兒接種疫苗，絕大部分均可健康成長，日後亦能餵哺母乳。

衛生署：好多武器等介入幫助 世衛「三重消除」目標的另外兩種疾病，HIV及梅毒的孕婦感染率同維持在低水平，分別為約0.02%及0.2%。黃駿君指，這3種可母嬰傳播的疾病，如能在黃金時段診斷並介入，絕對能保護新生嬰兒健康不受影響，惟坦言疾病低流行率或令準母親輕視，「可能未必關我事」。現時本港僅少於1%孕婦無接受任何產前檢查，她呼籲孕婦或準備懷孕的婦女應及早檢查，「醫護團隊好多武器等緊介入幫助……既然有得預防就唔可以錯過任何機會。」