首季報捷 大行齊轉樂觀 港全年GDP看升4.6%

政府統計處早前公布今年首季本地生產總值(GDP)按年增長5.9%，為近5年最強的季度增長，令大行對香港增長前景轉向更樂觀。滙豐環球投資發表報告，將本港今年全年增長預測，由2.7%上調至3.8%，而目前市場共識約3%，明年則由2.8%上調至3%，市場共識約為2.5%。高盛更預料，全年實質GDP增長達4.6%。
滙豐環球投資認為，中東衝突對本港影響有限。該行研究大中華區高級經濟師辛怡然表示，香港經濟結構以服務業為主，但大部分來自內地，加上港府已推出燃料補貼及通行費減免等直接支援措施，有助緩解部分影響。此外，在不明朗的經濟環境中，香港作為安全港的吸引力，有望吸引尋求穩定的資金流入。
滙豐上調全年增長至3.8%
該行又指，人工智能(AI)帶動的需求熱潮，以及內地貿易部分復甦，料將成為本港今年貿易的主要支撐。不過，若中東衝突的影響持續拖累全球需求，仍存在下行風險。本地消費方面，滙豐指受惠住宅物業市場復甦下的財富效應，勞動市場亦見好轉，預計今年將出現更多非必需品及服務消費的轉變。另外，該行又相信受惠北部都會區等大型政府項目的加速推進，加上貨幣環境配合及基建債券的財政支持，投資可保持活躍。
高盛指庫存補貨提振屬暫時性
另外，高盛亦發報告指，本港首季GDP遠超預期，並因而將今年全年實質GDP增長預測上調至4.6%，之前預測為2.4%。不過，高盛認為上季表現主要由庫存累積及私人消費強勁增長帶動，而庫存補貨帶來的提振屬暫時性，未來可能出現回吐。
中金公司的分析亦指，香港經濟前景在多因素共振下持續改善，包括樓市股市向好，以及HIBOR下行也有助於增加家庭可支配收入及企業投資。