首季報捷 大行齊轉樂觀 港全年GDP看升4.6%

政府統計處早前公布今年首季本地生產總值(GDP)按年增長5.9%，為近5年最強的季度增長，令大行對香港增長前景轉向更樂觀。滙豐環球投資發表報告，將本港今年全年增長預測，由2.7%上調至3.8%，而目前市場共識約3%，明年則由2.8%上調至3%，市場共識約為2.5%。高盛更預料，全年實質GDP增長達4.6%。

滙豐環球投資認為，中東衝突對本港影響有限。該行研究大中華區高級經濟師辛怡然表示，香港經濟結構以服務業為主，但大部分來自內地，加上港府已推出燃料補貼及通行費減免等直接支援措施，有助緩解部分影響。此外，在不明朗的經濟環境中，香港作為安全港的吸引力，有望吸引尋求穩定的資金流入。