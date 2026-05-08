多次跨境運送共2.8億現金來港 兩婦涉洗黑錢罪成判囚

兩女子被控2018至19年期間，多次跨境運送現金來港洗黑錢，涉款逾2.8億元。法官指，考慮到案件歷時超過6年，令兩名被告承受不少心理和經濟壓力，酌情減刑6個月，判羅小平監禁4年10個月，向玉蓉判監3年。海關指，本案是自2018年實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後，首宗旅客運送大量現金洗黑錢罪成的案件。
被告羅小平和向玉蓉於2018至2019年期間，多次經邊境管制站將大量現金運送至香港。海關經深入調查後，發現兩人涉嫌合共處理折合約2.8億元的犯罪得益。兩人2019年9月在落馬洲口岸交收時被捕，並於2023年4月被落案起訴。
被告羅小平(62歲)、報稱清潔工，一年內曾錄得692次入境，其中151次向海關申報攜帶現金，包括人民幣、港元及其他外幣，最多一次申報385萬元人民幣。代表律師求情，指被告多次攜帶大量現金過關，大部分時間均有向海關申報，亦未被截查，指被告教育程度不高、誤判情況而犯案，希望法庭輕判。63歲的向玉蓉，報稱傳菜員，曾在2個月內入境111次，無作現金申報。被捕後承認每次攜帶約20萬至30萬元現金入境。代表律師求情指，被告被捕至今近7年，自2023年起未能返回深圳居住，希望法庭輕判。
海關財富調查科調查主任區穎璋指，兩名被告宣稱，為第三者帶現金到香港找換店兌換，或用作投資生意，但兩人提供的證據無法支持其說法，相關刑期反映罪行的嚴重性。
根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，若旅客攜帶總值超過12萬元現金來港，必須向海關申報，否則屬違法。