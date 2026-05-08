多次跨境運送共2.8億現金來港 兩婦涉洗黑錢罪成判囚

兩女子被控2018至19年期間，多次跨境運送現金來港洗黑錢，涉款逾2.8億元。法官指，考慮到案件歷時超過6年，令兩名被告承受不少心理和經濟壓力，酌情減刑6個月，判羅小平監禁4年10個月，向玉蓉判監3年。海關指，本案是自2018年實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後，首宗旅客運送大量現金洗黑錢罪成的案件。

被告羅小平和向玉蓉於2018至2019年期間，多次經邊境管制站將大量現金運送至香港。海關經深入調查後，發現兩人涉嫌合共處理折合約2.8億元的犯罪得益。兩人2019年9月在落馬洲口岸交收時被捕，並於2023年4月被落案起訴。