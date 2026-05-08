8年前喪子 去年離婚 對生活絕望 七旬漢疑殺妻再上吊亡

秀茂坪寶達邨發生懷疑謀殺及自殺案。一名七旬男子向家人發出「死亡短訊」後，疑上吊自殺，家人因擔心其安全上門了解無人應門。警方接報到場破門入屋，揭發一男一女倒斃單位內。女死者頭部疑受鈍物撞擊，頸部亦有勒痕，死因有待確認。初步調查發現，兩名死者去年已暫准離婚，現正分居，近日女死者曾協助男死者搬離公屋單位，租住劏房，疑為事件導火線。 案發現場為寶達邨達欣樓一單位。兩名死者分別為77歲姓劉男子和其前妻、71歲姓徐女子。二人於1980年結婚，曾育有一子，該名兒子於2018年因情緒問題輕生。初步調查顯示，兩人因生活習慣不同時有爭吵，及至兒子離世後關係進一步惡化。至2024年，雙方決定離婚，並於去年2月28日獲法庭頒下暫準離婚令，須分居一年。期間，劉漢在內地租住單位，徐婦留在香港公屋。

警方於周三下午4時18分接到一名相信為死者親人的報案，指收到其兄長傳來一張懷疑為遺書的相片，多次聯絡及上門拍門不果於是報警。警方聯同消防到場後破門入屋，於單位內發現一男一女兩名死者。 男死者被發現時在廚房位置上吊，已明顯死亡；女死者則被發現倒臥於睡房床邊地上。警方初步檢查發現，男死者頸部有明顯勒痕；女死者左邊面部有腫脹及瘀傷，並見血塊，頸部亦有出血點，雙手前臂有傷勢。單位沒有任何撬過或搜掠痕跡，窗戶亦關好。

法醫初步推斷，男死者死亡時間約為5月6日早上8至10時，死因為上吊；女死者死亡時間則為同日凌晨1至2時，死因有待進一步檢驗，初步相信涉及頭部受鈍物撞擊及頸部勒壓導致窒息，而前臂傷勢疑為防禦時造成。單位沒有任何撬過或搜掠痕跡，窗戶亦關好。政府化驗所專家認為單位是唯一案發地點，屍體沒有被移動過。

秀茂坪警區助理指揮官温景亨表示，最近男事主希望回港居住，女事主曾協助對方於黃大仙租住劏房，初步相信為事件導火線，男事主感到生活絕望，因為雙方永遠不再見面，最終殺害女死者，其後上吊自殺。 警方表示，男死者沒有精神病記錄，女死者多年前則曾患上抑鬱症需要覆診。 案件現由秀茂坪警區重案組第一隊跟進調查。警方呼籲市民若遇到情緒困擾或困難，應及早面對並尋求專業協助，亦鼓勵市民多關心身邊人士，如發現有情緒低落情況，應及早提供支援及轉介相關服務。