在職母親不易為 準誕二胎媽：先學懂愛自己 支援組織：助基層媽媽釋放壓力

周日便是母親節，職場女性要兼顧和平衡家庭角色並不容易。有準備誕下第二胎的會計師，不諱言生育仍然是許多女性對職涯前景的擔憂，甚至因工作而對生育計劃有遲疑，提醒職場女性要先學懂愛自己，又坦言在事業與家庭之間抉擇時不應後悔。香港會計師公會認為企業應建立更公平環境，但支持女性的同時也要確保制度公正，以免在職媽媽被人誤解。此外，有非牟利組織活用會計知識，向基層媽媽傳授特定技能和舉辦活動，協助她們從家庭環境釋放壓力。

記者：羅庸軒

現為上市公司首席傳訊官的香港會計師公會理事吳溢穎(Athena)，須同時兼顧工作、公會會務和家庭事務，直言幸運找到一個願意配合的伴侶，使她可以「女主外、男主內」繼續為事業拼搏。她指，本港對職場媽媽的支援比其他地方高，亦有外傭制度支撐以兼顧工作與家庭，但觀察到很多人都習慣將工作、社會公職等放在較高位置，然後到家庭，最後才是自己；提醒要先學懂愛自己，如忽略了個人身心健康，「你點樣照顧你嘅毛孩、你嘅小朋友呢？」 作為一孩之母的Athena，現準備誕下第二胎「三年抱兩」，她不諱言「生育」仍是許多女性對晉升的隱憂，儘管企業普遍已接受母乳餵哺和彈性下班安排，但思維上轉變仍未跟上，感嘆仍有女性擔心懷孕令評核有負面影響，甚至面對生育計劃有遲疑。她寄語職場女性如決定生育，就要有心理準備職涯步伐很大機會減慢，「有啲嘢係要揀」，但強調這是個人選擇，呼籲她們不要後悔，也希望僱主和家人可進一步理解、體諒和支持在職媽媽。

「應勇敢探索兩者兼顧的可能」 香港會計師公會副會長李舜兒(Jasmine)就坦言，當年的自己事業心太重，加上長年在內地工作，所以把婚姻和生育排到較後，「當年覺得女人總要有犧牲。」即使偶然會想像如果當年有生育的日子，但她回想過去時不感後悔，惟近年都寄語後輩不一定要取捨，應勇敢探索兩者兼顧的可能。Jasmine亦呼籲企業應建立更公平的環境，清晰交代僱員懷孕期間的工作安排和評核影響，在支持女性的同時也要確保制度公正，不讓職場對在職媽媽產生誤解。

Jasmine亦透過飼養寵物，感受到母親身為照顧者的辛勞、承擔責任和關心的愛，直言能兼顧內外的香港女性很厲害、值得驕傲，亦有賴僱主的配合，認為不論是否已為人母，一眾女性都值得慶賀後日母親節。

體會母親辛勞創立基金助人 本身是會計師的非牟利組織愛連心基金創辦人梁倩亙(Margaret)，憶述早年銀行業職場環境對女性並不友善，「曾幾何時著褲返工都會被老細問話」，及至現時部分公司設有哺乳室等配套，全賴前人不斷爭取。她指，當年轉投一間大型美資銀行前，內心其實充滿焦慮，擔心生育計劃會影響職涯發展，入職前更主動詢問人力資源部對此的看法。沒料到對方的開明態度遠超預期，直言一切擔心都是自己加諸在自己身上，「佢哋好open(開明)，open到話冇呢個問題。」

Margaret加入後，更先後為該公司成立女性委員會和出任亞洲區多元化委員會主席，回憶當刻也有男同事不理解，甚至反問為何不設「白人男性委員會」。她坦言這是一個戰略，認為如果不提供包容環境，女性精英就會流向其他機構，強調大公司首要任務是留住人才。後來，Margaret居海外父親病逝，她想到之前忙於工作，總覺得未有妥善照顧父親，於是毅然放棄本身的高薪厚職，履行父親臨終前的叮囑，接母親回港照顧。她之後轉職集中在亞洲工作、毋須頻繁外出公幹的職位，希望能給予其全職母親更多愛與陪伴。

從母親身上深刻體會到全職照顧家庭辛勞的Margaret，最終活用會計知識創立非牟利組織「愛連心」，教授基層媽媽縫紉技能，以及舉辦各類工作坊與活動，讓她們賺取額外收入的同時，也能從家庭照顧暫時抽身、釋放壓力，以及鼓勵她們走出社區增廣見聞。她亦慨嘆，不少母親日日照顧子女、買餸、開會、做嘢，「慶祝(母親節)係擺到自己去最低等。」另外，已離婚的Margaret提到起初不敢向外宣布，擔心大眾戴著「有色眼鏡」的目光，然而她最終大方公開後，才驚覺身邊也有許多已離婚但不敢聲張的同路人，她強調離婚絕非一種過錯，亦不代表失敗，「人生就係冇咁完美，life goes on(生活仍要繼續)。」