粉嶺方樹福堂基金方樹泉小學倒掛國旗致歉　教育局要求交報告

根據《國旗及國徽條例》，任何人或組織不得倒掛及倒插國旗，以及不得以任何有損國旗尊嚴的方式展示或使用國旗或國徽。社交平台周三(6日)流傳照片，指位於粉嶺華明邨的方樹福堂基金方樹泉小學倒掛國旗。校方周四（7日）致歉，表示發現事件後已即時糾正，並會加強升掛國旗工作的監察機制，確保日後國旗正確懸掛。教育局回應指，已要求學校調查事件和提交詳細報告，將根據報告作適切跟進。

下學年獲派「0班」

翻查資料，方樹福堂基金方樹泉小學已有36年歷史，是下學年獲派「0班」小一的15間學校之一。校方曾表示已向教育局提交合併方案，又稱合併事宜正在洽談中，因而未能提供更多細節。

方樹福堂基金方樹泉小學就事件回應致歉，指昨早（6日）發現國旗倒轉懸掛後已即時糾正，強調一向設有清晰的升掛國旗及區旗指引，並會採取加強升掛國旗工作的監察機制，確保日後國旗正確懸掛。校方又重申重視國旗的尊嚴，定必嚴謹處理相關工作。