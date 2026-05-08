中年漢疑因被抄牌講粗口大罵警員　網民：今次我撐阿Sir (有片)

網上討論區昨日(7日)流傳一段影片，當中雙黃線路段停泊着兩部私家車，其中一名身穿襯衫的中年男子疑因不滿警方執法，與警員在馬路上爭執，其間更多次向警員「爆粗」，引來不少旁觀者及網民討論。

從影片開首時，警員以手指雙黃線質問男子是甚麼，男子則表示自己的車無法前行，與警員爭執之間怒罵「你老X」。警員聽到自己的家人被冒犯，指着自己的制服並大聲表示「唔可以侮辱我」，男子否認，警員則解釋侮辱家人即是在侮辱他，又叫男子重考筆試及路試，男子諷刺地指着警員說「巴X閉」，又繼續講粗口辱罵，影片最終以兩名警員「抄牌」的畫面作結。