中年漢疑因被抄牌講粗口大罵警員　網民：今次我撐阿Sir (有片)

網上討論區昨日(7日)流傳一段影片，當中雙黃線路段停泊着兩部私家車，其中一名身穿襯衫的中年男子疑因不滿警方執法，與警員在馬路上爭執，其間更多次向警員「爆粗」，引來不少旁觀者及網民討論。
從影片開首時，警員以手指雙黃線質問男子是甚麼，男子則表示自己的車無法前行，與警員爭執之間怒罵「你老X」。警員聽到自己的家人被冒犯，指着自己的制服並大聲表示「唔可以侮辱我」，男子否認，警員則解釋侮辱家人即是在侮辱他，又叫男子重考筆試及路試，男子諷刺地指着警員說「巴X閉」，又繼續講粗口辱罵，影片最終以兩名警員「抄牌」的畫面作結。
另一段影片中，男子重申自己的車輛被前方的車輛擋住，導致他無法離開，又與警員爭執「不小心駕駛」的定義。有不少旁觀者見狀紛紛打抱不平，有人支持警方拘捕該名男子，大叫「拉佢拉佢」，亦有人針對大罵粗口的行為指責男子的不是，表示「你講粗口就係你唔啱」，男子除了於警員爭執外，亦不時與旁觀者對罵，最終他接過罰單並站在車旁細閱，影片自此接近尾聲。
網民怒斥「廢老」「刁民」
影片亦在網上討論區引起極大迴響，有不少網民都怒斥影片中的男子為「廢老」、「刁民」，認為他不但不認錯，反而以粗口聲大夾惡地指罵警員，更有不少網民都留言表示支持警員，表示「呢鑊我撐阿Sir」、「拉佢啦，駛同佢客氣」、「支持警察嚴正執法」。