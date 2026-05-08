國際調解院｜成功處理首宗案件 涉中國及新加坡海事爭議

「全球調解峰會」在灣仔會展舉行，國際調解院秘書長鄭若驊致辭時透露，去年於香港開始運作的國際調解院已接獲並成功處理首宗案件，月初成功處理一宗海事爭議，具有重要里程碑意義，體現以友好協商的方式解決爭議。這宗爭議的涉事方分別涉及中國和新加坡，牽涉租船合約，由擅長海事法律的香港律師劉瑞儀擔任調解員，涉事方最終達成書面和解協議。

李家超：香港致力成為全球調解之都亦具備相關條件

行政長官李家超致辭時表示，香港作為國際調解院總部的所在地，是全球爭端解決核心，國家「十五五」規劃對此表示支持，能確保本港未來一段長時間在和平解決爭端方面發揮關鍵作用，打造成為全球調解中心，期望各界人士充分利用香港提供的調解服務。

簽署國數量增至41個

李家超強調，香港致力成為全球調解之都，亦具備相關條件。在「一國兩制」下，香港發展成為國際金融、航運和貿易中心，而受惠於國家支持，香港與國際有廣泛聯繫，擁有健全的法治和法律體系，這亦是本港長期成功的基石。李家超指出，國際調解院總部去年成立後，簽署國數量已由37個增至41個，締約國亦從8個增至13個，很高興今日有400多位來自48個不同國家及地方的領導人及專業界人士出席峰會。