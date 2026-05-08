漢坦病毒｜曾祈殷：現時本港風險非特別高　但不能掉以輕心最重要加緊滅鼠

荷蘭郵輪洪迪厄斯號爆發漢坦病毒感染群組，暫時有8宗個案，3人死亡。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為本港現時的爆發風險非特別高，但不能掉以輕心，最重要是加緊滅鼠及防鼠。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早在電台節目指，漢坦病毒的天然宿主包括老鼠、田鼠等囓齒動物。涉事郵輪途經鼠患較嚴重的南美島嶼，他估計染病人士在登船前已經受感染。3名死亡個案涉及的是漢坦病毒家族成員、可以人傳人的安第斯病毒。曾祈殷表示暫時所知安第斯病毒屬於有限度人傳人，若在郵輪空氣不流通的密閉空間有密切接觸，會增加傳染風險。