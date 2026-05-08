漢坦病毒｜曾祈殷：現時本港風險非特別高　但不能掉以輕心最重要加緊滅鼠

荷蘭郵輪洪迪厄斯號爆發漢坦病毒感染群組，暫時有8宗個案，3人死亡。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為本港現時的爆發風險非特別高，但不能掉以輕心，最重要是加緊滅鼠及防鼠。
感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早在電台節目指，漢坦病毒的天然宿主包括老鼠、田鼠等囓齒動物。涉事郵輪途經鼠患較嚴重的南美島嶼，他估計染病人士在登船前已經受感染。3名死亡個案涉及的是漢坦病毒家族成員、可以人傳人的安第斯病毒。曾祈殷表示暫時所知安第斯病毒屬於有限度人傳人，若在郵輪空氣不流通的密閉空間有密切接觸，會增加傳染風險。
曾祈殷說安第斯病毒主要分兩類，有不同的病徵和死亡率。南美洲型號通常會出現疲倦、發燒、大腿肌肉痛，病發後約4至10日可能會出現咳血、呼吸急速等徵狀。病毒有機會透過咳嗽釋出的飛沫傳人，死亡率較高。另一種屬於亞洲或歐洲型號，主要影響腎狀，早期有發燒、背部疼痛等徵狀，後期或會有急性腎衰竭或皮下黏膜出血等，死亡率大約介乎1%至15%。
亞洲流行病毒株不會人傳人
本港過去5年每年平均錄得0至2宗感染個案，曾祈殷指亞洲流行的病毒株不會人傳人，但仍需加強防鼠滅鼠。他建議漁護署恆常監察街上的鼠隻是否攜帶病毒，清潔工人亦應定期檢查健康狀況。曾祈殷建議醫護人員在診症時提高警覺，詳細詢問病人的旅遊史及相關病徵。