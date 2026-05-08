港鐵Rapper派定心丸 官宣「轉車」成全職鐵路人

在港鐵迪士尼站，用粵、普、英三語，兼帶著節奏唱出「Octopus keep left please」、「冇帶行李靠左入」的廣播爆紅、被稱為「港鐵Rapper」的車站助理Hinson，周日在社交媒體宣布，結束於2017年起長達9年的鐵路「臨時員工」生涯，引發網民猜測他是否要離開港鐵。Hinson周五(8日)官宣最新去向，派「定心丸」稱會續留港鐵效力，「轉車」於新部門接受新挑戰，成為「全職鐵路人」。

《am730》向港鐵查詢Hinson新職位為何，港鐵回覆稱不便就個別員工的聘用詳情作出評論，強調員工是港鐵的重要資產，任人唯才並一直與員工攜手共進，讓同事在職業生涯中盡展所長。