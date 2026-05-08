「港鐵Rapper」Hinson轉職公關即開工　負責紅磡站鐵路展活動(更新)

在港鐵迪士尼站，用粵、普、英三語，兼帶著節奏唱出「Octopus keep left please」、「冇帶行李靠左入」的廣播爆紅、被稱為「港鐵Rapper」的車站助理Hinson，早前在社交媒體宣布，結束於2017年起長達9年的鐵路「臨時員工」生涯，及後官宣最新去向，派「定心丸」稱會續留港鐵效力，「轉車」於新部門接受新挑戰，成為「全職鐵路人」。 消息指Hinson轉職港鐵「社區關係及活動統籌」部門出任「公共關係助理」。據了解，港鐵紅磡站「站見」鐵路展等受鐵路迷歡迎的活動都是該部門有份參與。上周六（9日）紅磡站「載遇·站見」鐵路展活動，官方公布的大合照可見Hinson改穿恤衫、西褲以新崗位現身，及向參觀人士講解鐵路歷史。

《am730》此前曾向港鐵查詢Hinson新職位為何，港鐵回覆稱不便就個別員工的聘用詳情作出評論，強調員工是港鐵的重要資產，任人唯才並一直與員工攜手共進，讓同事在職業生涯中盡展所長。 Hinson於社交平台發文稱，感謝每一位支持者的讚賞及祝福，「我完全冇諗過會有咁大嘅迴響！畢竟我同多數嘅乘客只有一面之緣，而我嘅工作亦唔係特別有難度」。對於外界關心其去向，他稱「自己都唔捨得同鐵路講再見」，故派「定心丸」公布留任港鐵，「多謝公司比咗我一個新機會，令我有機會轉車，喺新嘅部門，接受新嘅挑戰，將自己多年喺前線累積嘅經驗繼續貢獻」，他將成為「全職鐵路人」，雖然之後未必會再每日駐守前線「日見夜見」，惟於新崗位上，「會不時喺車站甚至意想不同嘅形式同大家載遇」，希望工作會繼續帶給大家一點點的正能量，祝福所有事情都會奔向未來更好嘅景象，「就好似列車會永遠向前開一樣」。