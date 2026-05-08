網民便利店買雪條「食到曱甴」 台品牌：生產流程留存產品可能性極低(更新)

社交平台Threads上周四有網民發帖及拍片表示，於OK便利店買入由台灣直送的雙葉牌「四季春奶蓋珍珠雪條」，享用雪條期間食到曱甴，她大驚「好核突！我仲咬斷埋隻腳！」，直言嘔心，「經過見到垃圾筒就dum左啦」，她又指已致電食環署投訴，惟對方未有人接聽。 台灣雙葉食品公司今日發聲明(5月11日)表示，針對近日網傳旗下產品疑似含有異物之資訊，高度重視並立即啟動內部食品安全調查程序，針對相關生產紀錄、製程管理、環境衛生及同批產品進行全面查核與確認。

持續嘗試與消費者聯繫 目前基於消費者提供之資訊僅有產品照片及批號，公司依據現有資料進行內部比對與調查。經檢視生產流程，製程中設有多道過濾、攪拌及充填前品質管控機制。依實際生產流程，蟲體等異物通過相關製程並留存於產品中的可能性極低，但仍秉持最嚴謹的態度調查本事件。由於目前尚未取得該產品實體及進一步的詳盡資料，仍無法進行完整檢驗與原因判定。公司亦持續嘗試與消費者聯繫，希望取得更多資訊以利進一步釐清 。

事主稱「仲咬斷埋隻腳」 有網民回應，「雪條裏面都可以有曱甴咩！？我以後仲點敢成啖咬」、「你呢個post可能搞到未來一星期雪糕雪條銷量急跌，至少我呢星期有陰影唔敢食。」、「雪條含豐富蛋白質」。 OK便利店Threads帳號留言稱，對事件表示抱歉，請事主提供聯絡資料予客戶服務同事立即跟進，店內貼出告示，雙葉牌「四季春奶蓋珍珠雪條」的推廣優惠不適用。根據介紹，雙葉四季春奶蓋珍珠雪條由台灣直送，以紅茶、綠茶同烏龍茶葉混合製成，再加入Q彈黑糖珍珠，展現台式奶蓋茶精粹。