對角行人過路處擴至全港15個路口　料下半年分批啟用

運輸署向立法會提交文件，指出公眾對於「對角行人過路處」試驗計劃在沙田及尖沙咀的兩個試點，成效正面。署方正安排將對角行人過路處推展至15個合適路口，包括香港島2個、九龍5個及新界8個，預計於今年下半年起分批啟用。

文件指出，將推展的15個合適的路口，包括港島的北角渣華道/書局街、堅尼地城卑路乍街/北街；九龍包括旺角西洋菜南街/山東街、長沙灣長順街 / 長荔街、觀塘鴻圖道/駿業街等；新界包括大埔太和路/翠樂街、屯門鄉事會路/青賢街、沙田銀城街/插桅杆街等，並與工程部門開展相關的規劃和設計。運輸署已制定一套適用於本地的對角行人過路處設計標準及指引，以便在新發展區及現有的合適路口擴大應用。