首季GDP預估增長5.9% 陳茂波：經濟數字亮麗 惟行業感受有落差

本港今年第一季度本地生產總值預估按年上升5.9%，是2021年第二季以來最高。財政司長陳茂波表示，雖然貿易戰持續，但香港出口強勁，加上人工智能熱潮，相信政府的「內地企業出海專班」接下來會受歡迎。 他又指，本港經濟數字亮麗，惟各行業感受有落差，認為部分行業需要轉型吸客。
陳茂波出節電台節目時表示，雖然貿易戰持續，但內地和香港商界非常敏捷靈活，本港出口仍然強勁，全球正值人工智能熱潮，出口有相當部分是AI相關設備，加上通訊相關設備的出口，形容是可喜的形勢，隨著特區政府成立「內地企業出海專班」，相信會廣受歡迎。
陳茂波指，過去幾年的投資增長只是單位數字甚至低單位數字，但今年第一季投資按年增長17%，除了部分是購買機器，亦有同建築相關，反映樓市回穩和穩步向好，預期建築行業恢復力度更加大。
陳茂波又稱，本港樓巿穩定，會令大家有信心消費；當局將舉辦多項大型活動，期望吸引更多旅客，帶動更多基層職位發展。 陳茂波指，香港作為國際金融中心和領先的股票市場，最重要是有更多好公司進駐，股票市場亦要與時並進。他透露正檢視可否提升「同股不同權」架構，增加流動性。
行業需要思考如何轉型
他指，本港在經濟上的亮麗數字，與各行業實際感受有落差，其中金融和創科等行業會較緊貼；而在消費層面上，餐飲業回升速度較慢，約1%，但整體已扭轉了早前的跌勢。他認為，疫後市民選擇北上消費，行業需要思考轉型，提供更多選擇，吸引顧客。他指，經濟發展普惠全社會是政府目標，但若要靠某一行業帶動所有行業發展，仍要時間。