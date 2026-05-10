首季GDP預估增長5.9% 陳茂波：經濟數字亮麗 惟行業感受有落差

本港今年第一季度本地生產總值預估按年上升5.9%，是2021年第二季以來最高。財政司長陳茂波表示，雖然貿易戰持續，但香港出口強勁，加上人工智能熱潮，相信政府的「內地企業出海專班」接下來會受歡迎。 他又指，本港經濟數字亮麗，惟各行業感受有落差，認為部分行業需要轉型吸客。

陳茂波出節電台節目時表示，雖然貿易戰持續，但內地和香港商界非常敏捷靈活，本港出口仍然強勁，全球正值人工智能熱潮，出口有相當部分是AI相關設備，加上通訊相關設備的出口，形容是可喜的形勢，隨著特區政府成立「內地企業出海專班」，相信會廣受歡迎。

陳茂波指，過去幾年的投資增長只是單位數字甚至低單位數字，但今年第一季投資按年增長17%，除了部分是購買機器，亦有同建築相關，反映樓市回穩和穩步向好，預期建築行業恢復力度更加大。