參加「特別項目」獲免檢控 毛樂禮：距案發越久證據越弱 檢控機會微

反修例事件中逾7,000人被捕而未被檢控，保安局推出「特別項目」，讓未被檢控的年輕人到內地交流，見證國家進步，參加者可免檢控。大律師公會主席毛樂禮稱不作評論，惟指距案發時間越久，據證變得薄弱，檢控官需要確保有合理機會定罪，被檢控的機會越來越微。

毛樂禮接受傳媒訪問時表示，對於特別項目是否「有違法治」，他稱由於不清楚細節，故不作評論；惟由於舉證責任在控方，故距離案發時間越長，人證和物證只會越來越薄弱，成功檢控的難度亦會增加。他續指，由於檢控官需確保有合理機會定罪，故被檢控的機會越來越微。

此外，他今日(10日)出席電節目時表示，不評論大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會內容，指聽證會有約26名會員參與其中，涉及的大律師及資深大律師人數，有可能是歷史新高。對於聽證會集中由獨立委員會代表律師提問，其他持份者代表律師提問較少，會否影響尋找事件真相，他回應指，有關情況不影響查找真相，這種聽證方式常見，委員會的代表律師並不只是代表當事人，團隊要多角度、多層次問問題，之後其他持份者的律師代表亦可提問。他又說，聽證會上披露的事實或證人的供詞，可成為日後法律追討依賴的證據。