母親節2026｜病重產婦須與新生嬰分離　聯合醫院助產士代探兼拍照緩母親焦慮

今日是母親節，嬰兒出生一般都是家庭迎接新生命的日子。不過，去年患有妊娠毒血症的媽媽陳芷殷，確診後須即晚緊急剖腹，誕下一對未足月雙胞胎兒子，術後芷殷在親眼見兒子前，已被送入深切治療部(ICU)留醫，雙胞胎亦要入住生嬰兒深切治療部。幸芷殷當時有助產士協助拍照，有助她了解嬰兒狀況，更直言使她有鬥志「想快啲出返ICU見到佢哋。」

「守護樂印」計劃服務約100名產婦

協助芷殷的助產士，是來自聯合醫院產房助產士團隊2021年推行的「守護樂印」，寓意由助產士守護嬰兒出世到成長每一步。計劃對象是產後情況急需立即轉入ICU的媽媽，指定助產士每日會前往探視新生嬰兒，深入了解他們的最新健康狀況，然後利用醫院專用手提電話拍攝嬰兒照片和影片。指定助產士之後會到ICU，向媽媽講解嬰兒狀況及展示照片、影片，計劃至今共服務約100名產婦。

聯合醫院婦產科資深護師陳家如表示，處於危重狀態的產後婦女較易患上產後抑鬱症，如未能與新生嬰兒相聚更會加劇情況，團隊亦會為媽媽提供產後護理指導，如幫媽媽擠人奶，讓母嬰之間產生一種「隱形的連結」，紓緩媽媽因母嬰分離的焦慮不安。此外，該院上月更開始為待產孕婦推出「色彩光影療法」，透過特定色彩的頻率與柔和光影律動，在產房營造安穩環境氛圍，引導大腦放鬆穿和分散對壓力的注意力，從而有效緩解負面情緒，達到生理減痛效果。